Vozy Laurin & Klement slavily úspěchy v nejtěžší rallye počátku 20. století

Škoda Auto si letos připomíná nejen 125 let svých počátků v roce 1895, ale i řadu další jubileí. K nim patří 110 let od startu prvního ročníku Alpské jízdy 1910, mimořádně náročného automobilového závodu. Hvězdou všech pěti ročníků do vypuknutí první světové války byla mladoboleslavská značka Laurin & Klement, v cíli tratě prodlužované z původních 867 km až na 2932 km měla vždy posádku bez trestných bodů.