Automobilová ikona francouzské pop kultury slaví 60 let

I přes nejistou epidemiologickou situaci oslavíme letos toto výročí se vší slávou a s výrazným využitím sociálních sítí.

K tomuto výročí bude fanoušky a pro fanoušky připraven na sociálních sítích oficiální program, a to každý měsíc vždy ke 4. a 14. dni v měsíci s exkluzivním obsahem, a především pak s vyprávěním sběratelů a osobností. Cílem toho všeho bude možnost opět se ponořit do historie automobilu, který dokázal mnohem více než pouze to, že poznamenal svou dobu.

Toto – včerejší – ale také dnešní (a proč ne i zítřejší?) auto je symbolem francouzské pop kultury. Tento kalendář se bude postupně naplňovat a bude doplňován o přehlídky a svědectví z podnětu fanoušků a stane se z něho jakýsi „off“ festival!

Renault 4L | foto: Renault ČR

ÚNOR – K tomuto výročí se Renault obrátí na grafika a ilustrátora Grega, významného umělce v oblasti sportovních ilustrací. Greg exkluzivně realizoval pro více než dvanáct vozidel 4L reprezentativní dekorace a grafické designy v různých dobách, které tento malý Renaut zažil.

Výročí bude rovněž příležitostí pro vyjádření nadšení a náklonosti k Renaultu 4L, ale také k poodhalení všech tajemství, která jsou spjata s řízením tohoto mýtického vozidla (od 8. února na sociálních sítích).

V Atelieru Renault, emblematickém místě značky, bude od 14. února ve výloze na Champs-Elysées umístěn Renault 4L ve verzi Parisienne. Tato verze, kterou lze mezi všemi verzemi snadno rozeznat, má na své karoserii jedinečný patchworkový vzor.

BŘEZEN – Renault Classic, který má na starosti ochranu dědictví Renaultu, vzdá poctu 30 modelům Renaultu 4. Celkem 12 ikonických verzí z těchto modelů bude prezentováno v rámci scénografické realizace vytvořené pro tuto příležitost.

DUBEN – Protože 4L je rozhodně nadčasové, dokázalo a dokáže potěšit i ty nejmladší … Influenceři budou vyprávět svou vlastní verzi auta prostřednictvím krátkých zábavných filmů vytvořených ve Stop-Motion. Tyto filmy využijí sbírky miniatur Renaultu.

KVĚTEN – Celá sbírka předmětů s vyobrazením 4L, pečlivě vybraných a vytvořených jen pro její 60. výročí, bude k dispozici v butiku Atelieru Renaultu na avenue Champs-Elysées č. 53 a také na jeho prodejním webu.

Renault spustí v květnu sérii videí poodhalujících tajemství 4L prostřednictvím jednotlivých modelů. Bude to také příležitost pro shromáždění svědectví žen a mužů, kteří vyrostli s 4L, sběratelů, ale také všech osobností, které vytvářely historii tohoto auta značky Renault.

ČERVENEC – Renault 4L je opravdovou ikonou kinematografie, je slavný díky tomu, že se mnohokrát objevil na plátnech kin, a proto se objeví na červeném koberci v rámci 74. Mezinárodního filmového festivalu v Cannes.

V Atelieru Renault, na nejkrásnější ulici světa, bude v létě otevřena výstava „4L – ikona popu“. Bude to příležitost k objevení jedinečného vozu 4L a spousty dalších překvapení.

ZÁŘÍ - Zity, služba pro sdílení automobilů, přijme 4L pro jedinečné setkání elektromobilů.

LISTOPAD – Dodávka 4L, která za dobu své existence dokázala úplně vše, si pro vás připravila další překvapení.

Další informace budou oznamovány v průběhu celého roku.