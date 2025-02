Politika Elona Muska táhne Teslu do pekel? Prodej V Evropě dramaticky klesá

Prodej Tesly v Evropě dramaticky klesá – jen minulý měsíc se propadl o polovinu. Za útlumem zájmu nemusí stát jen konkurence, ale i kontroverzní výroky a politická angažovanost samotného Elona Muska, upozorňuje The Guardian .

Tesla čelí v Evropě výraznému poklesu prodejů, přičemž meziroční propad o 45 procent naznačuje, že automobilka ztrácí své dominantní postavení na trhu s elektromobily.

Zatímco konkurence sílí, část viny lze připsat i samotnému Elonu Muskovi, jehož politická angažovanost a kontroverzní výroky mohou odrazovat zákazníky.

Muskovo otevřené podporování krajně pravicových stran, jako je německá AfD, a jeho blízký vztah s Donaldem Trumpem vyvolávají v Evropě vlnu nevole. Jeho veřejné poblahopřání předsedkyni AfD Alici Weidel k volebnímu úspěchu jen prohloubilo obavy, že se nejbohatší muž světa snaží aktivně ovlivňovat politiku na starém kontinentu.

Ještě větší kontroverzi pak vzbudilo jeho údajné zapojení do britské politiky, kde podle Financial Times hledal způsoby, jak destabilizovat labouristickou vládu premiéra Keira Starmera. Jeho příspěvky na sociální síti X podporující protiimigrační hnutí a spekulace o zapojení do kampaně strany Reform UK vyvolávají otázky, zda jeho aktivity nemají širší politické ambice.

Není proto divu, že politici jako Emmanuel Macron či britští a němečtí představitelé začínají proti Muskovi otevřeně vystupovat. Francouzský prezident se začátkem roku ohradil proti jeho pravicovým postojům a naznačil, že jeho vliv na veřejnou debatu je znepokojivý. Přímé důsledky těchto střetů se už projevují i v obchodních číslech – Tesla v Německu, Francii i Velké Británii zaznamenává rekordní pokles prodejů.

Propad Tesly přitom nepřichází v době krize, ale naopak v období růstu trhu s elektromobily. Konkurenční značky jako čínská BYD expandují, zatímco Muskova automobilka ztrácí důvěru zákazníků. Ačkoliv je Tesla stále globálním lídrem v oblasti elektromobility, její budoucnost v Evropě bude záviset nejen na kvalitě vozů, ale i na tom, jak moc bude Musk ochoten oddělit své politické názory od svého byznysu.