Závodníci i fanoušci, v listopadu hurá do Klatov!

Hyundai XCIENT Fuel Cell, první těžké nákladní auto na vodík míří do Evropy

Hyundai minulý čtvrtek odeslala lodní dopravou prvních 10 vozidel Hyundai XCIENT Fuel Cell na cestu do Švýcarska. XCIENT Fuel Cell je první velkosériově vyráběné těžké nákladní vozidlo na světě, poháněné palivovými články. Společnost plánuje dovézt do Švýcarska v letošním roce celkem 50 vozidel. První budou předána zákazníkům z řad provozovatelů vozových parků v září. Hyundai počítá s tím, že do roku 2025 uvede na trh celkem 1600 nákladních vozidel XCIENT Fuel Cell.