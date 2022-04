Odborník navrhuje 7 zásad, které sníží spotřebu paliva

1. Jezděte plynule. Náhlé změny rychlosti jízdy, například rychlá akcelerace nebo intenzivní brzdění, zvyšují spotřebu paliva. Proto „je důležité jezdit plynule, předvídat situaci a změny dělat pozvolně“, vysvětluje Ángel Suárez, inženýr technického centra společnosti SEAT S.A. Nízké převodové stupně nechte zařazené jen po prvních několik sekund po rozjezdu a používejte vyšší převodové stupně, kdykoli je to možné. Nejlepší je řídit se pokyny ukazatele vhodného řazení. Pokud vaše vozidlo tento systém nemá, zkuste řadit před dosažením 2500 otáček za minutu. „Vyšší otáčky znamenají vyšší spotřebu paliva,“ říká Ángel.

2. Při delším stání vypněte motor. Necháte-li běžet motor u stojícího vozu, dochází k jeho nadměrnému zahřívání a zvyšuje se spotřeba paliva. Při krátkých zastaveních, například na semaforech, spotřebuje motor běžící na volnoběh přibližně 1 litr paliva za hodinu. „Kompletní produktová řada značky SEAT je vybavena systémem Start&Stop, který tento proces automatizuje samočinným vypnutím motoru po zastavení vozu,“ zdůrazňuje Suárez.

3. Udržujte konstantní rychlost jízdy. Změny rychlosti jízdy ovlivňují spotřebu paliva. Vhodnější je tedy udržovat konstantní rychlost jízdy, pokud to dopravní situace a stav vozovky umožňují. „Adaptivní tempomat ACC, nabízený pro modely SEAT, je ideálním řešením pro nastavení rychlosti jízdy na vozovkách bez výrazného sklonu, například na dálnicích,“ říká Ángel. IEA v tomto ohledu doporučuje jako úsporné opatření snížit rychlost jízdy o 10 km/h. Testy prokázaly, že jen zpomalením na 110 km/h na dálnici klesne spotřeba paliva o 11 %.

4. Brzděte motorem. „Kdykoli je to možné, snažte se před sešlápnutím pedálu brzdy zpomalovat pozvolna uvolněním pedálu plynu a využíváním brzdného účinku motoru,“ radí Ángel. Vůz tímto způsobem zpomaluje postupně, aniž by byl přitom závislý na palivu, a spotřeba paliva klesá. Pro dosažení tohoto cíle je zásadní předvídavé řízení a udržování bezpečné vzdálenosti od vozidla vpředu. „Často se setkáváme s řidiči, kteří při jízdě z kopce zařadí neutrál. To je mylný krok, protože v tomto okamžiku odpojíme motor od převodovky a vůz i nadále nějaké palivo spotřebovává,“ říká inženýr. „Správný postup je využívat brzdění motorem, tzn. se zařazeným převodovým stupněm sundáme nohu z pedálu plynu, a v tomto stavu máme nulovou spotřebu paliva,“ dodává.

Seat Arona | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

5. Zapnout klimatizaci, nebo stáhnout okna? Klimatizace patří mezi systémy nesouvisející se samotnou jízdou, které mají nejvyšší spotřebu paliva, podle IEA mezi 4 % a 10 %, zatímco otevřená okna zvyšují ve středních a vysokých rychlostech aerodynamický odpor vzduchu. Vzduch proudí do interiéru vozu a způsobuje aerodynamický odpor, který vůz zpomaluje a nutí motor pracovat s vyšším zatížením. „U klimatizačního systému je vždy nejlepší používat režim AUTO. Díky němu pracuje kompresor s nejvyšší účinností, a požadované teploty je dosaženo bez zvýšené spotřeby paliva. Od rychlosti jízdy 80 km/h, kdy aerodynamika začíná hrát významnou roli, nechávejte okna vždy zavřená,“ doporučuje Ángel.

6. Kontrolujte tlak v pneumatikách. Jedná se o klíčový aspekt ovlivňující bezpečnost jízdy, ale také její hospodárnost. Podle agentury IEA mohou pravidelné kontroly tlaku v pneumatikách ušetřit nejméně 1,5 % paliva. Ángel Suárez navíc radí „nevozit v zavazadlovém prostoru zbytečný náklad, aby se snížila hmotnost vozu, která má také vliv na provozní hospodárnost, a poté nastavit správný tlak v pneumatikách“. V případě, že musíme dát na střechu zavazadlový box, bychom si měli uvědomit, že tím zvýšíme naši spotřebu paliva.

7. Naplánujte si trasu. Pro úsporu peněz je zásadní naplánovaný itinerář. Nepředvídatelné události, stání v dopravní zácpě nebo bloudění na neznámých silnicích může vaši jízdu zbytečně prodloužit, a v důsledku toho se zvýší spotřeba paliva. Z tohoto důvodu „je lepší naplánovat si trasu, zvolit pro jízdu dobu s nižší intenzitou dopravy a na jedné trase vyřídit několik různých záležitostí,“ dodává Ángel na závěr.