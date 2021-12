Mercedes-Benz eSprinter zvítězil v anketě TOP CZECH TRANSPORT 2021

Anketa zatím nezná jiného vítěze, protože v předešlých ročnících bodoval Sprinter s naftovým motorem. Ocenění v kategorii nejlepší van roku převzali Head of Sales & Marketing Vans Central Eastern Europe Batiste Pascalin a Head of Sales & Marketing Vans Czech Republic František Mühlfeit, který neskrýval radost, kterou mu prvenství udělalo. „Vítězství v této prestižní anketě, v níž hlasovalo téměř osmnáct set lidí z řad odborné veřejnosti, nás samozřejmě velmi těší a nahlížíme na něj nejen jako na ocenění kvalit našeho produktu, ale i ocenění práce našeho týmu v ČR. Naše radost je o to větší, že se jedná o hlasování čtenářů – tudíž potenciálních zákazníků. Výsledky ankety zároveň potvrdily naše prodejní úspěchy v segmentu eLCV.“

Mercedes-Benz eSprinter | foto: Mercedes-Benz

Logistika a transport jsou naprosto zásadní odvětví, na jejichž funkčnostie je přímo závislý celý segment průmyslu i obchodu. To se ukazuje zejména v nelehkých časech, jako je aktuální covidové období a globální nedostatek čipů. V takových dobách potřebují přepravci partnery, na které se dá absolutně spolehnout. A jasnou volbou se ukázaly právě vozy Mercedes‑Benz. Důvěru eSprinterovi daly velké zásilkové společnosti jako GLS nebo PPL, ale i řada dalších.

Anketa TOP CZECH TRANSPORT je pořádána každý rok magazínem TRANSPORT a LOGISTIKA a její výsledky jsou pro automobilky důležitou zpětnou vazbou. I proto je dobrou zprávou pro vozy s hvězdou, že vítězství v kategorii vanů nebylo ojedinělé. První místo obsadil Mercedes‑Benz díky tradiční spolehlivosti, bezpečí a komfortu na cestách i v kategorii nejlepších trucků a autobusů. Kompletní vítězná sestava tedy zní: eSprinter, eCitaro a Actros F.