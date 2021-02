600 nových taxi Toyota Mirai. Která metropole Evropy sází na vodík?

HysetCo, které patří pařížský provozovatel vodíkových taxi Hype, chce přesvědčit i další provozovatele taxi, aby před Olympijskými hrami, které se uskuteční v Paříži v roce 2024, brázdilo ulice hlavního města Francie 10 tisíc taxivozů s vodíkovými motory.

HysetCo je firma specializující se na dopravu vozy poháněnými vodíkem a patří jí světově nejrozsáhlejší flotila vodíkových automobilů Hype. Na tento nákup shromáždila od investorů 80 milionů EUR.

Sedany Toyota Mirai jezdí na elektromotor napájený energií z palivových článků. HysetCo doufá, že se podaří vyměnit všechny dieselové vozy za vodíkové do konce tohoto roku.

Nové i vlastní vodíkové čerpačky

V Paříži a okolí rozšíří síť vodíkových čerpacích stanic o další, financované z fondů vládní Agentury pro ekologickou transformaci, evropské organizace Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking a samosprávných orgánů regionu Ile-de-France.

HysetCo současně plánuje do konce roku 2024 rozšířit vlastní síť vodíkových čerpacích stanic na cca 20. Letos firma otevře dvě nové stanice, které se připojí ke třem stávajícím.

Toyota Mirai | foto: Toyota

V současné době působí v Paříži asi 100 vodíkových taxi Toyota Mirai pod značkou Hype. Tento automobil představuje pohodlný pracovní nástroj pro taxikáře, jeho dojezd je totiž srovnatelný s dojezdem aut se spalovacími motory, přičemž natankování pohonných hmot trvá jen 3 minuty.

Toyota Mirai není jen ekologické auto, které neemituje CO2 ani zplodiny a negeneruje hluk. Je to rovněž komfortní sedan střední velikosti s prostorným interiérem a úložným prostorem, který se dokonale osvědčil v roli taxíku.

10 tisíc nových Mirai v rámci příprav na OH

HysetCo má v plánu vyměnit v Paříži a okolí 10 000 taxivozů se spalovacími motory za Toyoty Mirai. To je jedna pětina všech taxíků v tomto regionu. Firma hodlá svého cíle dosáhnout do konce roku 2024, především v souvislosti s přípravami Paříže na roli hostitele Olympijských her v roce 2024 roku. Náklady na používání vodíkových Toyot budou srovnatelné s náklady na vozy s konvenčními spalovacími motory.