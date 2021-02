SUV VW ID.4 jde do prodeje. V základu milion Kč, dojezd 348 km, maximálně 160 km/h

Volkswagen dává uvedením modelu ID.4 na globální trh najevo své ambice stát se světovým lídrem v segmentu elektromobility. Společnost investuje do roku 2023 více než jedenáct miliard eur. Značka Volkswagen počítá s tím, že v roce 2025 bude vyrábět již 1,5 milionu elektromobilů ročně.

„K tomu významně přispěje ID.4. Volkswagen tímto modelem rozšiřuje svou nabídku o elektromobil ve třídě kompaktních SUV, která je největším růstovým segmentem na světě. Uvedení našeho globálního vozu na trh je proto pro značku důležitým strategickým milníkem,“ řekl Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen osobní vozy. Společnost v roce 2020 ztrojnásobila počet dodaných elektromobilů a již nyní je se svou rodinou modelů ID. v řadě zemí jedničkou na trhu.

Volkswagen slibuje, že ID.4 se snadno řídí ve městě, na okresních silnicích i na dálnici | foto: Volkswagen

„Uvedením modelu ID.4 na globální trh nadchneme pro elektromobilitu ještě více lidí, a dodáme tak další impulz naší elektrické ofenzivě. V letošním roce chceme zákazníkům předat výrazně více než 100 000 vozů ID.4,“ řekl Klaus Zellmer, člen představenstva značky Volkswagen osobní vozy, odpovědný za prodej, a dodal: „K dnešnímu dni jsme přijali již 17 000 objednávek tohoto vozidla.“

Z plánovaného počtu dodaných vozů v roce 2021 jsou přibližně dvě třetiny určeny pro Evropu a zbývající třetina pro Čínu a USA. V Číně se bude ID.4 nabízet ve dvou verzích ID. 4 CROZZ a ID.4 X.

ID.4 je po kompaktním hatchbacku ID.3 druhým modelem značky Volkswagen, který je zkonstruován na základě nové modulární platformy pro elektromobily (MEB). Platforma je přizpůsobena specifickým vlastnostem elektromobilů. S modelem ID.4 přicházejí nyní elektromobily používající platformu MEB na globální trhy. „Tento vůz se bude vyrábět a prodávat v Evropě, Číně a později i v USA. Platforma MEB tak nalezne rozsáhlé uplatnění na celém světě, čímž vytvoříme ekonomické základy pro úspěch naší rodiny modelů ID.,“ řekl Brandstätter.

Sériová výroba modelu ID.4 byla již spuštěna v německém Cvikově a v čínském Antingu a Fo-šanu. Závody Chattanooga (USA) a Emden (Německo) počítají se zahájením produkce v roce 2022.

Každý zákazník nalezne ideální ID.4 podle svých požadavků

Podobně jako u modelu ID.3 zahrnuje široký výběr nově nabízených, předem nakonfigurovaných verzí modelu ID.4 nejčastěji objednávané pakety výbavy. Ceny v Německu začínají od 38 450 eur (včetně 19% DPH) za verzi ID.4 Pure Performance, tj. cca 1 milion Kč. Zákazníci v Německu si mohou zažádat o státní subvenci ve výši 9 000 eur (cca 235 000 Kč).

Dvě velikosti akumulátorové baterie

Sada akumulátorů se dodává ve dvou velikostech. ID.4 Pure s využitelnou kapacitou 52 kWh umožňuje dojezd až 348 km (WLTP). U verze ID.4 Pro s využitelnou kapacitou 77 kWh to je až 522 km (WLTP).

Dva výkonové stupně

Elektromotor je zpočátku k dispozici ve dvou výkonových stupních. V závislosti na verzi poskytuje nejvyšší výkon 125 kW (170 k) nebo 150 kW (204 k). ID.4 s nejvýkonnějším elektromotorem zrychlí z 0 na 100 km/h za 8,5 sekundy. Nejvyšší rychlost je u všech verzí elektronicky omezena na 160 km/h. V průběhu letošního roku bude následovat sportovní vrcholná verze ID.4 GTX s pohonem všech kol.

Head-up-Display s rozšířenou realitou promítá na čelní okno důležité informace | foto: Volkswagen

Nová úroveň zobrazování informací

Všechny verze modelu ID.4 jsou sériově vybaveny navigačním systémem „Discover Pro“ a online službami We Connect Start. Dosavadní vrcholné varianty ID.4 Tech a ID.4 Max disponují světovou novinkou v podobě průhledového displeje s rozšířenou realitou, který promítá důležité informace přímo do zorného úhlu řidiče a navíc dynamicky zobrazuje vybrané symboly, splývající s realitou. Například navigační šipky před odbočkou se objeví před zrakem řidiče ve zdánlivé vzdálenosti deseti metrů, a to s ohledem na průběh silnice. K vysoké úrovni komfortu při cestování na krátké i dlouhé vzdálenosti přispívají rovněž asistenční systémy IQ.Drive.