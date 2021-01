Volkswagen v případě flotilových emisí splnil

„Volkswagen je i nadále v čele transformace automobilového průmyslu. V roce 2015 jsme spustili největší a nejrozsáhlejší elektrickou ofenzivu v našem odvětví. Splnění našich cílů ohledně emisí CO2 s velmi výraznými rezervami ukazuje, že se značka ubírá správným směrem. V roce 2021 naši transformaci na elektromobilitu ještě urychlíme dalšími novými modely,“ řekl předseda představenstva značky Volkswagen Ralf Brandstätter.

Společnost investuje v letech 2020 až 2024 více než jedenáct miliard eur do elektromobility, po závodech v Cvikově a Drážďanech transformuje další výrobní provozy, například Emden nebo Chattanooga (USA), a do roku 2025 hodlá uvést na trh dvacet nových modelů s výhradně elektrickým pohonem. „Chceme, aby se Volkswagen vyvinul v nejžádanější značku pro trvale udržitelnou mobilitu. K tomuto cíli důsledně kráčíme v rámci naší strategie ‚Way to Zero‘. V budoucnosti bude mít naše značka ještě silnější elektrický náboj,“ dodává Brandstätter. Volkswagen letos rozšíří svou nabídku na základě modulární platformy pro elektromobily (MEB). Na mezinárodní trhy postupně uvede elektricky poháněné modely ID.4, ID.4 GTX a ID.5.

Díky elektrické ofenzivě dodal Volkswagen v uplynulém roce historicky největší počet vozů s elektrickým pohonem – 212 000. Z toho bylo 134 000 elektromobilů, přičemž 56 500 vozů připadalo na zcela elektricky poháněný model ID.3. Podíl elektromobilů se tak meziročně ztrojnásobil. V prosinci byl Volkswagen ID.3 nejčastěji dodávaným elektromobilem ve Finsku, Slovinsku a Norsku – a v Nizozemí dokonce tři měsíce v řadě. Ve Švédsku byl model ID.3 v prosinci 2020 dokonce absolutně nejprodávanějším automobilem bez ohledu na druh pohonu. V Nizozemí a Německu obsadila značka Volkswagen za celý rok 2020 první místo v segmentu elektromobilů – s podílem 23,8 procenta na trhu elektromobilů v Německu a 23 procent v Nizozemí.