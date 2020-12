Brzdění, nebo setrvačná jízda? Odpověď není vůbec jasná u elektromobilu

Jedná se o složitou problematiku. Co se má stát, když řidič elektromobilu uvolní pedál plynu a vůz přejde do fáze jízdy bez využívání hnací síly? Má elektromotor pracovat jako generátor a přeměňovat kinetickou energii na elektrickou? Nebo se má volně otáčet s koly bez přívodu elektrického proudu, aby mohla být pro další jízdu vozidla využita jeho setrvačnost?

Volkswagen slibuje, že ID.4 se snadno řídí ve městě, na okresních silnicích i na dálnici | foto: Volkswagen

Odpovědi na tyto otázky se velmi liší výrobce od výrobce a model od modelu. Některé elektromobily přecházejí do režimu rekuperace zásadně při každém uvolnění pedálu plynu, je to podobné, jako když u benzínového motoru pocítíte brzdění motorem. Volkswagen se u svého nového ID.4 – ale i u kompaktního modelu ID.3 – rozhodl pro odlišnou, hospodárnější strategii. Protože je každá přeměna energie doprovázena jejími ztrátami, má přednost setrvačná jízda. To platí pro hlavní provozní režim D (Drive), který se automaticky aktivuje na začátku každé nové jízdy.

Setrvačná jízda a rekuperace

Funkce setrvačné jízdy, při níž řidič s předstihem uvolní pedál plynu, umožňuje klidný a předvídavý styl jízdy. Chce-li řidič zpomalovat intenzivněji, sešlápne pedál brzdy, čímž aktivuje rekuperaci. Zpomalení až cca 0,25 g, což odpovídá většině brzdění v každodenním provozu, zajišťuje pouze elektromotor. Nad uvedenou hranicí aktivuje elektrický brzdový posilovač třecí brzdy. Přechody mezi brzděním generátorem a hydraulickou soustavou probíhají téměř neznatelně – díky bleskurychlému a velmi preciznímu řízení brzdových a poháněcích systémů. Tyto dbají navíc na to, aby zadní kola, jejichž prostřednictvím rekuperace probíhá, měla vždy dobrou trakci.

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Hospodárnost sériově

Všechny verze modelu ID.4 jsou sériově vybaveny předvídavým systémem Eco Assistent. Asistent pro ekologickou jízdu vyhodnocuje data navigačního systému a senzorů vozidla, aby mohl řidiče účinně podporovat v jeho snaze o hospodárnou a plynulou jízdu. Pokud se ID.4 přibližuje k úseku, který vyžaduje nižší rychlost – například obec, křižovatka nebo zatáčka, signalizuje Eco Assistent řidiči, že má uvolnit pedál plynu. Systém od tohoto okamžiku řídí optimální využívání režimů setrvačné jízdy a rekuperace, aniž by řidič musel zasahovat. Podobně se vůz chová, pokud se přibližuje k pomaleji jedoucímu vozidlu vpředu.

D nebo B

Řidič může kolébkovým spínačem provozních režimů na displeji kdykoli přecházet z režimu D do módu B (Brake) a opačně. V provozním režimu B volí poháněcí systém modelu ID.4 rekuperaci po uvolnění pedálu plynu téměř vždy, nedokáže však vůz úplně zastavit. Hranice zpomalení je 0,13 g – to postačuje pro jasně citelné zpomalení, nikoli však pro ovládání zrychlování a zpomalování prostřednictvím jednoho pedálu. Toto řešení je záměrné, protože Volkswagen nechce řidiče modelů ID. iritovat – snadné a intuitivní ovládání patří mezi jejich silné stránky.

Kromě voliče provozních režimů má řidič v některých modelech ID.4 k dispozici druhý nástroj, jímž může ovlivňovat rozhodování mezi setrvačnou jízdou a rekuperací: volič jízdních režimů (součást sportovního paketu „Plus“). Mód „Sport“ podporuje rekuperaci – a to i v provozním režimu D, byť o trochu slaběji než v B. V některých situacích hraje roli také stav nabití akumulátorů. Jsou-li zcela nabité, nemohou samozřejmě přijímat žádnou další energii z rekuperace.

SUV nového formátu. ID.4 umožňuje sportovní a současně i komfortní jízdu. Karoserie s charakterově velmi vytříbeným designem nabízí velkorysý interiér a velmi moderní řešení pro ovládání, zobrazování, informace, zábavu a asistenční funkce. ID.4 je první výhradně elektricky poháněné SUV a první globální elektromobil značky Volkswagen. V prosinci 2020 vstupuje v šesti verzích do celosvětově největšího segmentu trhu, třídy kompaktních SUV. Sada akumulátorů má podle přání zákazníka využitelnou kapacitu 52 nebo 77 kWh, dojezd může být až 520 kilometrů (WLTP)2. V době uvedení na trh budou mít zákazníci na výběr elektromotor o výkonu 125 kW (170 k) nebo 150 kW (204 k). Další varianty elektrického pohonu budou následovat v roce 2021.