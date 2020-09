Volkswagen spouští předprodej nového elektrického SUV ID.4, víme kolik bude stát

„Zcela nový Volkswagen ID.4 pluje na vlně dvou růstových trendů – elektrické mobility s nulovými lokálními emisemi a vozidel kategorie SUV," říká Jiří Štoček, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „ID.4 následuje v těsném sledu po velmi úspěšně uvedeném modelu ID.3. Nový model kombinuje ekologický provoz elektromobilu s všestranností SUV. Stejně jako u ID.3 se mohou zákazníci těšit na mimořádně prostorný interiér a pozoruhodnou jízdní dynamiku ve spojení s vynikající úrovní komfortu, k níž přispívá i tichý elektromotor a minimální aerodynamický hluk. Nový ID.3 se setkal u českých zákazníků s velmi pozitivní odezvou a jeho větší bratr ID.4 má všechny předpoklady k tomu, aby pro elektrickou mobilitu nadchl i zájemce o vozy kategorie SUV."

Stejně jako v případě modelu ID.3 nabízí Volkswagen SUV ID.4 v předem nakonfigurovaných verzích. První fáze uvedení na trh patří speciálním edicím ID.4 1ST a ID.4 1ST Max s velkorysou výbavou. Jejich ceny na českém trhu byly stanoveny na 1 224 900 Kč, resp. 1 473 900 Kč (Max). V obou případech zajišťuje pohon zadních kol vzadu uložený elektromotor o výkonu 150 kW (204 k) napájený ze sady akumulátorů s využitelnou kapacitou 77 kWh. Na jedno nabití lze ujet až 520 km (podle metodiky WLTP). To už samo o sobě předurčuje elektromobily ID.4 i pro cestování na dlouhé vzdálenosti. Rychlým nabíjením stejnosměrným proudem o výkonu 125 kW, například z nabíjecích stojanů sítě Ionity, se navíc během 30 minut doplní dostatek elektrické energie pro ujetí dalších 320 km (WLTP). ID.4 zrychlí z klidu na 100 km/h za 8,5 sekundy a jeho nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 160 km/h. Robustní charakter elektrického SUV umocňují velká kola ve spojení se světlou výškou 210 mm.

Volkswagen prozradil podrobnosti o interiéru připravovaného SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Volkswagen ID.4 nabízí všechny výhody, které zákazníci oceňují na vozech SUV, a již na první pohled zaujme svým čistým designem s ladnými křivkami. Za jízdy si výkonný elektromobil podmaní řidiče pozoruhodným zrychlením, ale i skvělými jízdními vlastnostmi, za nimiž stojí nízké těžiště a rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi nápravy v důsledku uložení vysokonapěťové sady akumulátorů pod podlahou. Modulární platforma MEB pro elektromobily umožnila vytvořit velkorysý vnitřní prostor při zachování kompaktních vnějších rozměrů. Moderní charakter útulného interiéru umocňují pečlivě sladěné barvy a kvalitní materiály. V závislosti na poloze opěradel zadních sedadel nabízí zavazadlový prostor objem 543 až 1575 litrů.

Přehledně uspořádaná přístrojová deska modelu ID.4 umožňuje snadné ovládání. Téměř výhradně dotykové ovládací prvky doplňuje inteligentní hlasové ovládání „Ahoj ID.". Na přání se dodává průhledový displej s rozšířenou realitou, který vkládá virtuální zobrazení do reálného prostředí. Cestování usnadňuje navigační systém Discover Pro s internetovými službami We Connect Start, zatímco vyspělé asistenční systémy IQ.Drive zvyšují úroveň komfortu a bezpečnosti. Elektronické systémy vozidla mohou být navíc aktualizovány i po zakoupení vozidla, a to bezdrátově, aniž by zákazník musel navštívit servisního partnera.

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Mimořádně komfortní Volkswagen ID.4 1ST

Aktuálním vstupem do světa elektromobility značky Volkswagen v segmentu SUV je ID.4 1ST. Tato speciální edice u příležitosti uvedení nového modelu na trh jezdí na 20" kolech v designu „Drammen". Její elegantní vzhled umocňuje vnější stylistický paket ve spojení s tmavě tónovanými skly oken v zadní části vozu. Komfort při cestování v chladném ročním období zvyšuje vyhřívání předních sedadel, multifunkčního volantu a skla čelního okna. Dekorační osvětlení je nastavitelné v 30 barvách a pedály z ušlechtilé oceli zdobí nápaditý design „Play & Pause". Komfortní výbavu završuje dvouzónová klimatizace „Climatronic". Kromě navigačního systému Discover Pro zahrnuje sériová výbava rovněž asistenční systém Front Assist, adaptivní tempomat ACC „stop & go" a asistenta pro jízdu v jízdním pruhu Lane Assist. Manévrování v těsných prostorech usnadňuje zadní kamera. Hospodárnost provozu zvyšuje tepelné čerpadlo, které především za nízkých teplot znatelně prodlužuje dojezd.

Volkswagen ID.4 1ST Max splní každé přání

ID.4 1ST Max se dodává s téměř kompletní sériovou výbavou. Kromě výše uvedených prvků zahrnuje jeho vnější výbava především interaktivní světlomety IQ.Light-Matrix LED, zadní svítilny LED 3D a 21" kola „Narvik". Jízdní vlastnosti posouvá na ještě vyšší úroveň progresivní řízení a systém DCC s adaptivními tlumiči. Vnitřní výbava speciální edice ID.4 1ST Max zaručuje posádce maximum komfortu. Na tom mají svůj podíl například elektricky nastavitelná sedadla, panoramatické skleněné střešní okno, zvukově izolační skla oken, třízónová automatická klimatizace Climatronic a elektrické ovládání zadního výklopného víka. Vrcholná verze nenechává nic náhodě ani v oblastech ovládání, konektivity a asistované jízdy. Řidič tak má k dispozici průhledový displej s rozšířenou realitou, centrální 12" displej, telefonní rozhraní Comfort a asistenční systémy Travel Assist (v širokém rozsahu automatizovaná jízda v určitých provozních režimech), Side Assist (asistent pro změnu jízdního pruhu) a Emergency Assist (asistent pro stav nouze).

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Budoucí varianty a globální výroba

Speciální edice jsou limitované na 27 000 vyrobených vozů. Po jejich vyprodání bude Volkswagen postupně uvádět na trh další varianty modelu ID.4 s předem nakonfigurovanými výbavami. Na začátku roku 2021 bude následovat základní verze ID.4 Pure s dojezdem až 340 kilometrů (podle metodiky WLTP).

Volkswagen rozšiřuje svou klasickou produktovou řadu o rodinu elektromobilů ID. Nový ID.4 je po kompaktním modelu ID.3 druhým výhradně elektricky poháněným modelem značky. Nové elektricky poháněné SUV se bude vyrábět v celkem pěti závodech na třech kontinentech. Výrobu modelu ID.4 pro evropské trhy zajišťuje závod Cvikov, a to s neutrální bilancí emisí CO2 v rámci celého dodavatelského řetězce. Letos začne výroba také v čínských továrnách Anting a Fo-šan. Na rok 2022 se plánuje spuštění výroby v závodech Chattanooga (USA) a Emden.