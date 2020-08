Jednu věc u Čechů koronavirus téměř neovlivnil

Koronavirová epidemie ovlivnila rozhodování o pořízení nového vozu u 14 procent Čechů, na 86 procent naopak žádný vliv neměla. Zhruba desetina se rozhodla vyčkat, až auta zlevní, dvě procenta naopak nákup uspíšila, aby se vyhnula zdražení. Vyplývá to z červencového průzkumu NMS Research pro automobilku Toyota mezi 1060 respondenty.

U jednoho procenta dotazovaných lidí hrály roli obavy z cestování do zahraničí, a proto nové auto koupili rychleji a další procento nechtělo jezdit MHD, a proto lidé raději volili pořízení vozu. Automobil vlastní 73 procent Čechů a 6 procent si jej půjčuje, 21 procent lidí v tuzemsku auto nemá.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

U nového vozu by více než třetina (37 procent) respondentů sáhla po benzinové motorizaci, 23 procent by volilo diesel. Pro hybridní pohon by se rozhodlo 15 procent Čechů a sedm procent by dalo přednost elektromobilu.

Pro tu zhruba desetinu Čechů, kteří nákup odložili s nadějí na pokles cen asi nemají automobilky dobré zprávy. Už kvůli oslabení koruny vůči euru od začátku roku se ceny vydaly opačným směrem.

Toyota v Paříži představila jen hybridní modely | foto: Toyota

„Roste například zájem o hybridy, které se naopak s cenou dnes již přibližují konvenčním dieselovým motorizacím," říká PR manažerka Toyota a Lexus ČR Jitka Jechová.

Na dovolenou autem se letos chystá 65 procent Čechů. Zajímavý je nový trend, kdy se šest procent lidí chystá přespávat ve voze. Dosud tzv. vanlife vyzkoušelo 12 procent lidí. Znamená to tedy zvýšení zájmu o tento způsob cestování o 50 procent, což se může projevit i při výběru vhodného modelu.

Ford Transit Nugget | foto: Ford

„Dnes je na trhu řada zajímavých alternativ, kdy obytnou vestavbu do vozu můžete umístit jen na víkend a přes týden ji vyndat a vůz používat běžně při práci,“ dodává Jechová.