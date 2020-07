Podle čeho si Češi vybírají autobazar?

Dobrý technický stav vozu, jeho nízká cena, důvěra v autobazar jako takový a recenze na něj. To jsou faktory, které hrají prim v rozhodování, do kterého autobazaru se Češi vydají. Zároveň je navíc většina z nás při nákupu věrna rčení „důvěřuj, ale prověřuj“; technický stav si na vlastní pěst prověřuje více než 80 procent osob, zaměřujeme se rovněž na stav tachometru a revidujeme i případné bouračky vozu v minulosti.

„Kultura prodeje ojetých vozidel se v naší zemi v běhu let výrazně zlepšila. Mnoho věcí je dohledatelných a fakticky doložitelných a každý má sám možnost prověřit podstatné informace o voze, jehož koupi zvažuje. Nicméně stále bude mezi lidmi nejvíce fungovat to, co si o daném autobazaru řeknou sami mezi sebou,“ komentuje nákupní chování zákazníků autobazarů Petr Přikryl, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů (APPAA). Jeho slova potvrzují i data z průzkumu. 38 procent lidí, kteří si v posledních pěti letech zakoupili ojetý vůz v některém z autobazarů, si zjišťovalo pověst u autobazaru mezi známými. Shodné procento osob prostudovalo i dostupné recenze autobazaru.

Je zřejmé, že nákupu zánovního vozu věnují lidé nemalé úsilí. Otázkou ovšem zůstává, zda vynaložený čas a energie na vlastní prověřování kvality autobazaru i jím nabízených vozidel nejsou zbytečné. V případě návštěvy certifikovaného autobazaru by totiž zákazníci nic dohledávat nemuseli, neboť autobazar už všechny tyto informace zjistil za ně a certifikací, jíž v České republice vydává společnost TÜV NORD Czech, dokládá jejich pravdivost i úplnost. A zájemci o ojetý vůz by službu v podobě certifikace autobazaru uvítali; 79 procent lidí dle průzkumu uvedlo, že by pro ně při příští koupi vozu z autobazaru bylo důležité, aby měl vybraný autobazar certifikaci.

„Koncový zákazník má díky certifikaci jistotu, že veškeré úkony, které autobazar v rámci výkupu a prodeje vozidel učiní, skutečně proběhnou a že budou k dispozici veškeré záznamy například o servisu či že bude v pořádku i péče o vozy přímo na místě. Naše auditní a prověřovací postupy před udělením certifikace jsou velmi důkladné; trvá minimálně měsíc, než vydáme závěrečnou zprávu buď s doporučením změn či dokladem o certifikaci daného prodejce ojetých automobilů,“ přibližuje problematiku udělování certifikátů Ing. Antonín Jedlička, ředitel divize doprava společnosti TÜV NORD Czech.

Prvním z certifikovaných autobazarů v České republice je společnost Auto ESA. „Veškeré naše pobočky procházejí audity společnosti TÜV NORD Czech pravidelně a díky tomu disponujeme jejich certifikací dlouhodobě. Myslím, že je to nejlepší nestranný argument, když se někdo dotazuje na garanci kvality jak námi nabízených vozů, tak služeb,“ vysvětluje Filip Kučera, marketingový manažer společnosti Auto ESA. Auto ESA jsou zároveň z lídrů prodejců ojetin na českém trhu s certifikací jediní.

Certifikace kvality služeb autobazarů prověřuje kvalitu obchodních a technických procesů jednotlivých autobazarů, respektive prodejců ojetých vozidel. Cílem auditu je kontrola plnění legislativních požadavků, managementu systému (zda je zaveden a dodržují se nastavené postupy) a kvality poskytovaných služeb ve vztahu k zákazníkům. V rámci této kontroly se sledují především následující okruhy:

• interní nákup vozidel

• externí nákup vozidel

• řízení záznamů

• servis vozů

• příprava vozidel k prodeji

• řízení měřidel

• prodej vozů

• péče o vozidla během skladování

• kontrola dokumentace

Certifikát je společnosti udělen na 3 roky s pravidelnými každoročními audity.