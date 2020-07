Trh ojetých aut má projít největší změnou za posledních 20 let

Pro obchodníky, kteří uvažují dopředu a sledují vývoj i na dalších trzích, ale může být i krize příležitostí. Pokud zareagují správně, mohou při nadcházejícím oživení trhu růst výrazně rychleji než jejich konkurence. Krize totiž urychluje transformační procesy a nasazování inovací. Příklady můžeme vidět v dalších odvětvích, které v relativně krátké době prošly zásadní digitální transformací. Výsledkem je, že si dnes po internetu objednáme prakticky jakékoli spotřební zboží, potraviny či jídlo z restaurací, stejně jako si rezervujeme letenky, hotely atd. Právě on-line prodejci potravin a zboží denní potřeby přitom během protipandemických opatření zaznamenali obrovský nárůst poptávky.

Nyní přichází na řadu digitální transformace v odvětví automobilového průmyslu. Pokud by totiž prodejci nových i ojetých vozů měli již dříve připraveny online prodejní kanály a související procesy, nemusely by pro ně být letošní ztráty být tak fatální. Protože dosavadní koncept prodeje automobilů klasickým způsobem přestává stačit, musí prodejci přijít s inovacemi, se kterými nabídnou svým klientům nové možnosti, jako koupit vůz kompletně on-line včetně veškerých služeb s nákupem spojených (financování, pojištění) a dodávky až ke dveřím domu. Pro prodejce jde o skutečně velkou výzvu, protože kromě legislativních náležitostí bude jednou z nejdůležitějších otázka logistiky – zvlášť když začnou obchodovat s automobily po celé Evropě.

Trh s ojetými automobily až na výjimky běžel de-facto samospádem – dokonce velmi úspěšně, s pravidelnými meziročními nárůsty. Nicméně dopad pandemie bude natolik zásadní, že se jeho přechod do online prostředí značně urychlí. Kdo jako první přijde s konceptem opravdového online prodeje, získá velkou konkurenční výhodu. V následujících měsících a letech tak budeme svědky vstupu automotive segmentu do e-commerce prostoru, který strhne obrovskou lavinu inovací – v tomto odvětví největší za posledních 20 let –, ze které budou těžit zákazníci.

S přechodem do online prostředí – obzvláště v tak náročném a citlivém segmentu jako je prodej ojetých automobilů – enormně stoupá tlak na získání a udržení důvěry zákazníka, stejně jako na transparentnost podnikání samotných prodejců. Spotřebitelé dnes tráví mnoho času na nejrůznějších fórech, procházejí recenze a sdílejí zkušenosti na sociálních sítích a prodejci na to pochopitelně musí patřičně reagovat. Již brzy proto uvidíme, kdo z hráčů přinese na trh ojetých vozů skutečně kvalitní služby, a kdo jen doplní do svého marketingu nové komunikační linky, ale přitom dále pojede ve starých stopách.

A co si vlastně pod kompletně online prodejem ojetých aut máme představit? Jde o zajištění veškerých služeb, spojených s prodejem vozu, včetně technické certifikované inspekce s kompletní fotodokumentací, podepsání kupní smlouvy a VOP, sjednání financování, pojištění, záruky s možností jejího prodloužení a finální zajištění logistiky auta k zákazníkovi. Vše musí být možné realizovat na jediném místě – jednoduše, transparentně a plnou zárukou prodejce.

