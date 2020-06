Vlastní šrotovné zavedl v ČR Ford. Jeho výše ale není stejná pro všechny

Konkrétní výše tohoto výkupního bonusu se liší podle modelu a stupně výbavy nově pořizovaného Fordu. Pro model Fiesta tak jde o 10 – 20 000 Kč, pro EcoSport a Pumu o 20 – 30 000 Kč, pro Focus o 15 – 20 000 Kč a pro nejnovější přírůstek do modelové rodiny Fordu, model Kuga, dokonce až o 40 – 50 000 Kč. Bonus se vždy vztahuje na nákup nových a dosud neregistrovaných vozů.

„Náš výkupní bonus, to je vlastně jistá forma šrotovného,“ vysvětluje Libor Beneš, Country manager českého Fordu. „Chceme prostě přispět k tomu, aby se prodej nových vozů zase rozhýbal - a výkupní bonus by tomu měl napomoci. Jak víte, v mnoha okolních státech právě teď šrotovné zavádějí, nebo to aspoň připravují. V České republice zatím žádný státem podporovaný bonus vyhlášen nebyl, a tak s ním přicházíme sami, protože se domníváme, že je to ten správný nástroj pro povzbuzení trhu i u nás.“

Pro zájemce o vozy Ford Puma nebo Ford Kuga má pak český Ford ještě jedno příjemné překvapení. Když si totiž zákazník svůj vůz sestaví v konfigurátoru na adrese www.ford.cz, objednávku odešlou dealerovi a vůz pak skutečně zakoupí, dostane ještě poukaz na 5 000 Kč, který může využít na servisní práce, či nákup příslušenství nebo náhradních dílů.

Obě výše zmíněné akce platí prozatím do 30. června 2020 u všech autorizovaných partnerů Ford v České republice.