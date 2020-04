Klesne cena benzínu pod 20 Kč za litr?

Již nyní stojí litr naturalu 95 u čerpacích stanic Tank ONO 21,90 Kč za litr. Od začátku koronavirové pandemie klesla cena za litr nejprodávanějšího benzínu u nás o více než 7 Kč. Dle Jiřího Ondry, který se svým bratrem Petrem v roce 1993 založil firmu Tank ONO, může cena teoreticky klesnout až k 19 Kč za litr. Ale jako pravděpodobné to moc nevidí.

Co tvoří hlavní část ceny benzínu?

Asi vás to nepřekvapí, ale největší složkou z ceny pohonných hmot jsou daně. Spotřební daň na natural 95 je 12,84 Kč za litr. Pak tu máme ještě DPH 21%. Takže platíme i daň z daně. Čistě hypoteticky kdyby byl benzín zadarmo, tak by i přesto musel stát 12,84 Kč + 21% což činí 15,53 Kč.

Tank ONO | foto: wikimedia.org

Pak tu máme provizi pro pumpaře. U Tank ONO je to přibližně 1 Kč za litr. Stejnou částku, tedy 1 Kč na litr, dělá doprava pohonných hmot z rafinérie k čerpacím stanicím. Rafinérie si momentálně účtuje za litr naturalu asi 4 Kč. Kdyby cena ropy opět klesla na nulu nebo dokonce do záporných čísel, mohla by rafinérie prodat benzín okolo 1 Kč za litr. Tím bychom se dostali na cenu 20,03 Kč za litr naturalu.