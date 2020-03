Skupina PSA a její fungování v současném výjimečném stavu

Našim servisům zajišťujeme pomoc a podporu od samého začátku. Vydali jsme souhrn doporučení, jak bezpečně zajišťovat servisní služby a současně omezit osobní kontakt. Navíc jsme se rozhodli urychlit zavedení nástroje Videocheck pro on-line potvrzení rozsahu zakázky se zákazníkem, včetně vytvoření seznamu prací a souhlasu zákazníka. Díky tomuto nástroji jsme schopni vůz důkladně prověřit a předložit našim klientům důvěryhodný report, který je srovnatelný s výsledkem prohlídky vozu za přítomnosti klienta,“ říká Jan Matoušek, ředitel oddělení náhradních dílů a poprodejního servisu pro značky Peugeot, Citroën, Opel a DS v České republice.

Videocheck vyžaduje aplikaci, jež budou mít k dispozici veškeré servisy všech značek koncernu PSA v ČR. Aplikace pořídí kvalitní videozáznam z kompletní prohlídky vozu, které je vůz podroben. Mechanik na konci prohlídky vytvoří videozáznam, ve kterém rekapituluje veškerá zjištění z detailní inspekce vozu, přičemž může postupovat podle rozsáhlého formuláře, který je součástí aplikace Videocheck. Vyplněný formulář společně s videozáznamem zaslaný klientovi pak představuje zcela transparentní a důvěryhodný podklad pro rozhodnutí klienta o dokončení zakázky.

„Vzhledem k mimořádné situaci a ve snaze co nejvíce zmírnit starosti uživatelů s provozem auta jsme rozhodli umožnit výjimečně toleranci překročení intervalu pro pravidelnou prohlídku. Naše servisy budou nyní akceptovat překročení servisního intervalu až o 3000 km nebo 3 měsíce pro značky Peugeot, Citroën a DS a o 1500 km a 1 měsíc pro značku OPEL, aniž by byla dotčena záruka. Aby vozy plnily správně svoji funkci, je třeba jim zajistit příslušnou údržbu a servis. Naše sítě jsou plně připraveny poskytnout tyto služby, avšak v rámci celkové koordinace a nastavených bezpečnostních opatření žádáme naše klienty, aby v případě potřeby navštívit servis vždy nejdříve telefonicky nebo elektronicky kontaktovali zaměstnance našich servisů a domluvili se s nimi na způsobu přijetí vozidla do servisu. Naši partneři jsou připraveni zákazníkům poskytnout informace a doporučení i v případě záručních oprav,“ říká Jan Matoušek.

Telefonická a elektronická komunikace je v současné době zásadní i pro zachování prodeje nových vozů. Ten je důležitý jak s ohledem na potřeby dodání vozidel nutných k zajištění zásobování, tak i s ohledem na uspokojení privátní poptávky pro zajištění individuální přepravy osob.

Prodejci značek Peugeot, Citroën, Opel a DS v České republice aplikují proces prodeje nových vozů s vyloučením osobního kontaktu se zákazníky. Doprava vozů z centrálního skladu stejně jako z překladišť skupiny PSA funguje bez větších omezení. Distančně objednaná vozidla jsou pak zákazníkům předávána mimo provozovnu koncesionáře.

DS 7 Crossback | foto: Petr Boháč

Prostřednictvím telefonické a on-line komunikace a s vyloučením osobního kontaktu probíhají i aktivity programu certifikovaných ojetých vozů Emil Frey Select. Nabídka ojetých vozů na webových stránkách emilfreyselect.cz je zákazníkům k dispozici pro telefonické rezervace vozidel.