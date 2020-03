Analýza rozkryla další lumpárnu, jakou nás prodejci ojetých aut beztrestně podvádí

Kupujícím pak prodávající nejčastěji tvrdí, že auto bylo dovezeno z Německa, nebo že se jedná o ojetý vůz s tuzemským původem. Vyplynulo to z analýzy, kterou Cebia zpracovala na více než 47 000 náhodně vybraných inzerovaných dovezených ojetých autech. Jako země původu vozidla se považuje země, pro kterou bylo vozidlo vyrobeno. V rámci této analýzy navíc Cebia odhalila desítky předělaných aut či kradených vozů s pozměněnou identitou. Loni bylo přitom každé druhé prodávané ojeté osobní auto dovezené ze zahraničí. V uplynulém roce se do Česka dovezlo 177 261 osobních ojetých aut.

Prodejci u ojetých aut vůbec neuvádějí jako zemi původu Řecko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko či Litvu. Ačkoli se v inzerátech nenašlo ani jedno auto s původem z těchto zemí, ve skutečnosti z nich pocházelo téměř 21 % analyzovaných aut. Prodávajícím pak v inzerci nejčastěji tvrdili, že se jedná o vůz dovezený z Německa (55 %) nebo o vůz s českým původem (39 %). Právě o vozy s tuzemským původem a o vozy dovezené z Německa je totiž největší zájem, neboť český či německý původ představuje pro české zákazníky pomyslnou záruku kvality. Zakrýváním skutečné země původu prodejci vozy nejen rychleji prodají, ale zároveň jim to umožňuje uměle navýšit kupní cenu a více na prodeji vozu vydělat. Vozidlo dovezené z Německa má na trhu vyšší hodnotu než vozidlo z Bulharska či například Chorvatska.

Navíc kdyby u některých ojetých aut uvedl prodejce skutečnou zemi jejich původu, vozidla by byla nejspíš neprodejná, nebo by jejich cena byla výrazně nižší než inzerovaná. Platí to především o vozech ze zemí jižní a střední Ameriky, Mexika, Ománu, Tchaj-wanu, zemí Perského zálivu, Tuniska, jižní Afriky, Ukrajiny, Ruska či Běloruska. Právě z těchto částí světa pocházelo 5 % analyzovaných ojetých aut s nesprávně uvedeným původem v inzerci. Prodejci u nich nejčastěji deklarovali český (46 %) či německý původ (38 %).

Prodejci falšují nejen německý původ, ale i český!

Mezi všemi vozy s nesprávně uvedeným původem se však vyskytují i falešné země původu jako je Itálie, Rakousko a další, zejména evropské země. Kupující by tak měli být obezřetní nejen u ojetých aut dovezených z Německa. Analýza navíc prokázala, že i deklarovaný český původ nemusí být skutečný a opatrnost je tedy na místě i v tomto případě.

To, že auto nepochází z Česka, se dá v řadě případů zjistit pečlivým prozkoumáním velkého technického průkazu. Pokud je rozdílné datum první registrace a datum první registrace v ČR, znamená to, že vůz byl dovezen ze zahraničí, což je v technickém průkazu malou poznámkou uvedené i v kolonce další záznamy. Rozepsáni jsou v technickém průkazu jen čeští vlastníci, což pro laika může být matoucí. U některých dovezených aut je bohužel v technickém průkazu chybně uvedené stejné datum první registrace a první registrace v ČR, navíc duplikáty velkého technického průkazu ve většině případů neobsahují kolonku další záznamy. Zdaleka ne vždy lze tedy falešný český původ touto cestou odhalit.

Navíc i když zákazník podle technického průkazu zjistí, že vozidlo bylo dovezeno například z Německa, nemá ještě vyhráno, protože značná část aut, která mají deklarovaný původ v Česku, byla do Česka dovezena přes více zemí, nikoli napřímo ze skutečné země původu. Dovozce může auto například v Německu účelově zaregistrovat byť jen na jediný den, pořídit si v Německu převozní doklady a úřadům v Česku deklarovat dovoz z této země, čímž je německý původ deklarovaný i v technickém průkazu. K těmto účelovým registracím dochází také v případě uvádění falešného německého či jiného než skutečného původu vozidla v inzerci. Zákazník pak může skutečnou zemi původu odhalit například prostřednictvím služby PROVIN, která zjistí původ a pohyb vozidla za celou dobu jeho provozu, nebo pomocí služby AUTOTRACER, díky které se zákazník může zjistit, pro kterou zemi bylo prověřované vozidlo vyrobené.

Desítky analyzovaných aut měly pozměněnou identitu

Prostřednictvím této analýzy Cebia odhalila také 68 pravděpodobně předělaných či kradených vozidel s pozměněnou identitou. Tato auta byla vyrobená s pravostranným řízením, inzerována však byla s levostranným řízením. Navíc u 90 % z nich mělo vozidlo na fotografiích v inzerci jinou barvu než uvádí výrobce. Z toho všeho je zřejmé, že se nejedná o původní vozidla, ale o vozidla, u nichž bylo použito VIN jiného auta, čímž pravděpodobně kradenému vozidlu či vozidlu po totální havárii byla dána identita jiného vozidla, aby se tím při prodeji zakrylo odcizení právoplatnému majiteli či totální havárie. Novým majitelům hrozí v případě, že vozidlo bylo kradené, jeho zabavení bez finanční náhrady, nebo provozování vozidla, které neodpovídá bezpečnostním požadavkům a u kterého lze očekávat neplánované výdaje spojené s opravami a údržbou. Aut s pozměněnou identitou nebo předělaných z více vozů je na trhu procentuálně mnohem více, odhalit je lze však zejména fyzickou kontrolou původnosti identifikátorů vozidla a jeho dalších částí. V některých případech lze tyto podvody odhalit i prověřením vozu v systému AUTOTRACER (např. porovnání dřívějších fotografií se současnými, porovnání výbavy, návod na kontrolu identifikátorů atd.) Vozidla s nesprávně uvedeným levostranným řízením pocházela z Austrálie, Japonska, Velké Británie a Irska.

Výsledky analýzy 47 040 dovezených ojetých osobních vozidel z inzerce:

▪ 21 % vozidel mělo uvedený falešný původ.

▪ 95 % z nich pocházelo z těchto zemí:

Řecko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva

Falešný deklarovaný původ u těchto vozidel: ČR 39 %, Německo 55 %, Rakousko 4 %, ostatní 2 %

▪ 5 % z nich pocházelo z těchto zemí či částí světa:

Chile, Curacao, Jižní Amerika, Jižní Afrika, Mexiko, Omán, Rusko, Turecko, Tchaj-wan, Tunisko, země Perského zálivu, Bělorusko, Ukrajina

Falešný deklarovaný původ u těchto vozidel: ČR 46 %, Německo 38 %, Itálie 5 %, Rakousko 4 %, ostatní 7 % (pouze země EU, případně USA a Kanada)