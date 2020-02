Škoda nabízí akční Octavii combi za doporučených 499 900 Kč

› Třetí generace modelu Škoda Octavia combi ve dvou nových akčních provedeních, speciálně určených pro český trh

› Bohatá standardní výbava za atraktivní ceny od 499 900 Kč, zákaznické výhody dosahují až 154 600 Kč

› Škoda Auto slaví 125 let od svého založení, při této příležitosti přichystala pro tuzemské zákazníky zvýhodněné akční verze svých nejoblíbenějších modelů

Tuzemští zájemci o tento mimořádně atraktivní automobil by s návštěvou autorizovaného obchodníka neměli váhat, neboť tato nabídka platí jen do vyprodání zásob.

Akční modely 125 let a 125 let PLUS se vztahují k 3. generaci modelu Octavia která se v letošním roce doprodává v karosářské variantě combi po boku zcela nového provedení. „Tento kvalitní a léty prověřený vůz nyní nabízíme s velkorysými zákaznickými výhodami, které jistě osloví všechny zájemce o prostorné rodinné kombi,“ říká vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika Petr Janeba. „Kombinace atraktivní ceny a mimořádné výbavy zdarma představuje velké lákadlo především pro privátní zákazníky, jimž jsou akční modely 125 let primárně určeny,“ dodává Petr Janeba.

Škoda Octavia Combi 1.6 TDI DSG Style (2017) | foto: Roman Havlín

Oba akční modely vycházejí z výbavového stupně Ambition, k němuž přidávají zákazníky nejžádanější prvky mimořádné výbavy. Akční model 125 let tak dostal navíc automatickou dvouzónovou klimatizaci s chlazenou schránkou u spolujezdce, multifunkční kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a senzorem vlhkosti, vyhřívaná přední sedadla, zatmavená zadní okna Sunset, asistent rozjezdu do kopce a SmartLink+ s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. Akční model 125 let PLUS dále přidává bezklíčový přístup KESSY, LED přední světlomety s AFS, LED denním svícením, TOP LED zadní světla, 17palcová kola Denom, elektrické otevírání 5. dveří s virtuálním pedálem, vyhřívání volantu, tempomat s omezovačem rychlosti, navíc přední parkovací senzory, funkci CORNER pro přední mlhové světlomety, infotainment Bolero 8“, hlasové ovládání s Bluetooth a asistenta rozpoznání únavy.

Škoda Octavia combi 125 let s motorem 1,6 TDI/85 kW startuje na hodnotě 499 900 Kč, s motorem 1,5 TSI/110 kW činí doporučená prodejní cena 520 900 Kč. U akčního modelu 125 let PLUS byly analogické částky stanoveny na 549 900 Kč, resp. 570 900 Kč. K dispozici jsou všechny motorizace dostupné pro výbavový stupeň Ambition včetně alternativního pohonu na CNG (1,5 TSI/96 kW G-TEC s převodovkou DSG) za mimořádně atraktivních 555 900 Kč.

Výhodných prodejních cen bylo možné docílit mimo jiné omezením komplexity, zákazníci tak mají limitovanou možnost volitelné výbavy. Kromě Mobility PLUS, prodloužené záruky a balíčků Předplaceného servisu si mohou objednat také rezervní kolo s příslušenstvím, tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí a alternativní design kol z lehké slitiny.

Škoda Octavia combi se stává 4. modelem mladoboleslavské automobilky, který míří do prodeje v akční verzi 125 let. Již od začátku roku jsou k dostání kompaktní SUV Karoq loni uvedený hatchback Scala a populární dvojice Fabia a Fabia combi. I tyto akční modely vycházejí ze specifikace Ambition, která byla obohacena o řadu prvků mimořádné výbavy v hodnotě desítek tisíc korun, a jsou nabízeny se širokou škálou zážehových i vznětových motorů. Všechny akční modely u příležitosti oslav 125 let automobilky lze kromě hotovosti pořídit s využitím všech dostupných finančních produktů Škoda Financial Services. Kdo nabídne svůj starší vůz na protiúčet, dostane k výkupní ceně ještě bonus (u akčního modelu Octavia combi 125 let ve výši 25 000 Kč).