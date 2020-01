Pozor na limity povinného ručení, nemusí vždy stačit!

Aby tomu tak skutečně bylo a vy jste nemuseli škody hradit z vlastních úspor, musíte mít u svého pojištění správně nastavený limit. Spoustu řidičů se při pohledu na srovnání povinného ručení řídí pouze cenou, což není zrovna zodpovědné jednání. Sice se jim podaří každoročně ušetřit pár stovek až tisíců korun, ale když způsobí reálnou dopravní nehodu, pojištění jim nemusí stačit a vše, co ušetřili, přijde nazmar.

Co je to limit pojistného plnění?

Pojistný limit neboli limit pojistného plnění je suma, která ohraničuje nejvyšší účast pojišťovny na pokrytí jedné pojistné události. Na konkrétní výši limitu se klient s pojišťovnou domlouvá při sjednávání smlouvy, ve které je následně také uvedena. V praxi to znamená, že pokud způsobíte nehodu, při které způsobíte škodu vyšší, než je váš stanovený limit, budete muset rozdíl mezi limitem a výší škod zaplatit sami.

U nabídek se zpravidla setkáte se dvěma hodnotami oddělenými lomítkem. První z nich určuje limit u škod na zdraví, zatímco druhé označuje maximální výši majetkové újmy, kam se počítá i případný ušlý zisk, poškození věci a tak podobně. Jestliže si sjednáte vyšší pojistné plnění, můžete počítat také s vyšší cenou pojištění.

Podle odborníků základní limit nestačí

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv pojišťovnu, minimální limit pojistného plnění bude vždy stejný, jelikož jej určuje zákon. Částka, kterou musí povinné ručení pokrýt, zůstává už řadu let na stejné hranici, a to i poté, co vyšel v platnost nový občanský zákoník. Konkrétně činí 35 milionů korun pro majetkové škody a 35 milionů korun na škody na zdraví a životě. Navzdory tomu, že se zdá být vysoká, ve skutečnosti zdaleka nemusí stačit.

Občanský zákoník sice minimální limity nijak nezměnil, na druhou stranu ale ovlivnil výši odškodnění pozůstalých po obětech dopravních nehod. Zatímco v roce 2013 se tato částka v průměru pohybovala okolo 1 300 000 korun, o rok později vystoupala skoro ke dvěma milionům korun a od té doby ještě výrazně vzrostla - o čemž se můžete přesvědčit v grafu níže.

Odškodnění pro pozůstalé však není jedinou nákladnou výlohou, kvůli které by mohlo dojít k překročení limitu. Samotná ztráta lidského života byla už před několika lety oceněna Nejvyšším soudem na deset milionů korun. Když k tomu připočítáte ještě lékařské ošetření na místě nehody a škody na majetku - které v případě střetu s kamionem plným nákladu mohou vyšplhat i na desítky milionů korun - už jste překročili limit a máte zaděláno na pořádné výdaje.

Doporučuje se alespoň 50 milionů korun

Maximální limit zákon nijak neomezuje, proto se v pojišťovnách můžete setkat například s limity ve výši 150 milionů korun. Jak už jsme ale zmínili, s limity roste i cena, a tak je namístě zvážit, zda se v provozu opravdu pohybujete tolik, aby se vám to vyplatilo. Odborníci řidičům doporučují limit zvýšit alespoň na 50 milionů korun. Na ceně povinného ručení se až tak neprojeví, ale zároveň vám v případě dopravní nehody poskytne dostatečnou ochranu.