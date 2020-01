Po městě bez emisí, e-skútry od firmy Hecht

E-skútr HECHT COCIS ve stylu chopper

Elektrický skútr s homologací pro provoz na pozemních komunikacích. Elegantní dopravní prostředek, který nevypouští do ovzduší žádné škodlivé emise a jeho provoz je velmi levný. Kilometr jízdy stojí většinou jen několik haléřů. Nízký e-skútr se širokými pneumatikami má nosnost až 180 kg, takže pohodlně sveze kromě řidiče také spolujezdce. Dvousedadlo je na takovou jízdu připraveno i speciální opěrkou. Na jedno nabití ujede i 60 km a jeho maximální rychlost je až 45 km/h. Vybaven je bezuhlíkovým motorem s výkonem 1500 kW. E-skútry COCIS jsou k dostání v několika barevných provedeních za 29 990 Kč.

e-skútr | foto: Hecht

Úsporný e-skútr HECHT GRACE

Moderní elektrický skútr Grace je ideální do města a pořídíte jej za rozumnou cenu. Jeho hlavní výhodou je ekonomický a ekologický provoz, stejně jako vysoká spolehlivost a snadná údržba. Skútr je napájen ze sady bezúdržbových akumulátorů, které na jedno nabití ujedou až 50 km. Skutečný dojezd pak samozřejmě závisí na stylu jízdy, hmotnosti řidiče, případně i spolujezdce a samozřejmě i na terénu. Maximální rychlost je omezena na 45 km/h tak, aby stroj splňoval požadavky pro provoz s řidičským oprávněním skupiny AM, které je možné získat již od 15 let. K dostání za 27 990 Kč.

e-skútr | foto: Hecht

Moderní e-skútr HECHT EQUIS

Elektro skútr Equis získal svůj název od latinského slova equitatus, což je v překladu jízda. A hrdě mu dostojí. Skútr nabízí moderní, ekologickou a zároveň velmi ekonomickou možnost přepravy především po městě. Předností skútru je kromě stylového provedení a tichého provozu, také nízká pořizovací i provozní cena. Nechybí ani uzamykatelný úložný box.

Dojezd na jedno nabití je až 65 km. Plně nabitý je skútr během 6-8 hodin. Maximální rychlost je 45 km/h a maximální hmotnost zatížení je 135 kg, uveze tedy i dvě osoby. K dostání za 29 990 Kč.

e-skútr | foto: Hecht

Retro e-skútr HECHT CITIS

Elektrický skútr v retro provedení je ideální především do města. Vybaven je vším, co budete během jízdy potřebovat. Nechybí tak úsporné LED světlomety, které šetří energii baterie, přehledný digitální tachometr, ovládací prvky na řídítkách, zpátečka, přední a zadní kotoučové brzdy a kvalitní akumulátory s dojezdem až 60 km na jedno nabití. Dále je skútr vybaven například také zámkem řídítek či úložným prostorem pod sedadlem. Maximální rychlost je 45 km/h tak, aby stroj splňoval požadavky pro provoz s řidičským oprávněním skupiny AM, které je možné získat již od 15 let. K dostání jsou ve třech barevných provedeních: modré, stříbrné a bílé za 37 990 Kč