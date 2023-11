Situace v Česku na trhu ojetých aut za 9 měsíců letošního roku

„Lze předpokládat, že za zvyšující se počet ojetých aut s českým původem může to, že se lidé častěji začali zbavovat například druhých vozů v rodině. Na trhu přibylo zejména modelů Škoda Octavia. Z toho, že se meziročně i mezikvartálně prodloužila doba prodeje, je patrné, že zájem o auta se nezvyšuje. Naopak v září trh zaznamenal meziroční propad prodejů o zhruba 5 %, kdy lidé kupovali auta méně než například v srpnu, což je neobvyklé,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která dlouhodobě monitoruje trh ojetých vozidel.

Počet aut, která mají při prodeji uvedený český původ, se meziročně zvýšil ze 44,4 % na rovnou polovinu nabídky (50 %). Počet aut s německým původem klesl o 1,6 procentního bodu na 18,9 %. Za zmínku stojí také dlouhodobý pokles vozů z Itálie, které za poslední roky snížily svůj podíl téměř na polovinu a nyní tvoří 1,9 % nabídky. „Trh se stále diverzifikuje a dostávají se na něj čím dál více například i auta z USA či Kanady, u nichž je ale problém v tom, že 66 % z nich je po totální havárii,“ upozorňuje Martin Pajer.

Průměrná doba prodeje letos meziročně mírně roste. Ojetá auta se prodávají o dva dny déle, a to 67 dní. Ještě na konci letošního prvního pololetí se prodávala o čtyři dny rychleji. Průměrná doba prodeje ojetého auta však klesá v případě, že prodejci nabízejí klientům zdarma Základní výpis z historie vozidla od Cebia. Vozidla, u nichž si klienti mohou zkontrolovat najeté kilometry sami bez toho, aniž by něco platili nebo se zavázali ke koupi vozu, jsou pro ně atraktivnější a prodejci vzbuzují v kupujících větší důvěru. V těchto případech se auta prodávají v průměru za 52 dní, což znamená, že se prodají v průměru o 15 dní rychleji. V tuto chvíli jej nabízejí velcí prodejci jako je AAA Auto či Auto ESA a další, kteří dohromady tvoří zhruba 42 % prodejců z řad autobazarů. Většina aut se však prodává přes individuální prodejce či napřímo mezi fyzickými osobami.

Průměrná cena narostla meziročně o 3,8 %, tedy o 11 000 Kč na 298 000 Kč. Je to o 2 000 Kč více než na konci pololetí.

Průměrné stáří vozů se meziročně nezměnilo, stále činí 9,3 roku. Auta s českým původem nepatrně omladila na 7,7 roku, ale auta se zahraničním původem bez ohledu na rok dovozu naopak mírně zestárla na 10,8 roku. Auta, která byla do Česka dovezená v letošním roce, vykazovala průměrné stáří 10,7 let, přičemž podíl aut starších 10 let se meziročně snížil z 52,1 % na 49,4 %.

Průměrná hodnota na tachometrech prodávaných ojetých vozů meziročně klesla ze 153 000 km na 146 000 km. Příčinou ale může být čím dál častější stáčení tachometrů. Vzhledem k průměrnému stáří aut a vysokému podílu aut s naftovým motorem by číslo udávající průměrný nájezd mělo být vyšší.

Auta na naftu tvořila letos zatím 49,2 % nabídky. Auta na benzín klesla o jeden procentní bod na 46,7 %. Auta na elektřinu tvořila stabilních 0,9 % trhu.

Z pohledu značek došlo k navýšení podílu vozů Škoda Octavia, které překonaly hranici 10 % a tedy každé 10. prodávané ojeté auto je právě tento vůz. O dva procentní body přibylo aut s propadlou STK, jejichž podíl dosáhl 22,6 %. Mezi nejčastější barvy patří stále šedá (21,5 %), následovaná bílou (19 % a černou (18,3 %). Oproti loňskému roku se na trhu vyskytuje více červených aut a naopak méně stříbrných.

Podíl aut, u nichž prodejci uvádějí, že jsou po prvním majiteli, meziročně klesl o dva procentní body z 47,9 % na 45,9 %. Toto číslo však neodráží realitu, ale ukazuje na další klamnou praktiku prodejců. Je prakticky nemožné, aby při průměrném stáří 9,3 roku byla polovina aut po prvním majiteli.

U aut se zahraničním původem tvoří nově dovezená auta (tedy auta dovezená v letošním roce) jen něco přes čtvrtinu prodejů, zhruba tři auta ze čtyř byla dovezená do Česka v předchozích letech, kdy byla prodána novému majiteli a nyní jsou přeprodávána. U těchto aut tedy není možné, aby byla po prvním majiteli. V případě čerstvých dovozů dosahuje průměrné stáří vozů téměř 11 let a pravděpodobnost, že jsou po prvním majiteli, je rovněž nízká. U aut s tuzemským původem je prakticky nemožné, aby většina z nich měla jen jednoho majitele, a to vzhledem k bezmála osmiletému průměrnému stáří tuzemských vozů a skutečnosti, že významná část z nich pochází původně z operativních leasingů, po nichž byla následně přeprodána.

Podíl osobních ojetých aut, u kterých bylo v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná, činil letos 99,40 %. Ve skutečnosti je v případě desetiletých aut, což je přibližně průměr trhu, po havárii 60 % z nich, přesto se o haváriích kupující téměř nikdy nedozví. Inzertní portály často neumožňují rozlišit havárii od poškození a prodejci pak raději neuvádějí nic. Většinu z nich však ani tato skutečnost neomlouvá, neboť i po přímém dotazu zákazníka ho často ani o poškození neinformují, natož o havárii. Zatajování havárií patří mezi nejčastější nekalé praktiky při prodeji ojetých aut.