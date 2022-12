Autobazary čistí sklady a nabízí neuvěřitelné slevy. Proč být opatrný?

Koupě zlevněného auta

Sleva na ojetém voze nemusí být automaticky znakem automobilu se skrytou vadou, vyplatí se ale nepodcenit technickou kontrolu před samotným nákupem. Typickým motivem obchodníků pro nabídku slevy bývá nutnost snížení počtu aut na skladě před svátky a přelomem roku, což je běžný jev a pro zákazníka je pak na výběr mnoho zajímavých možností. Mezi auty s atraktivními slevami se ale problematické kusy najdou přece jen častěji: „Se zvyšujícími se náklady na běžný život v posledních měsících se zvedl zájem o kategorii zlevněných vozů o 36 % v porovnání druhého a třetího čtvrtletí,“ uvedl Zbyněk Müller, obchodní ředitel Carvago.com. „To nás přivedlo k myšlence porovnat výsledky provedených kontrol CarAudit u vozů, které jsme v uplynulém půlroce dodali zákazníkům. Zjistili jsme, že ojetiny se slevou mají až o pětinu více technických nedostatků než vozy bez ní.“

Ne vždy je drobná technická závada, oděrky na laku či kolech důvodem, proč by auto nemělo být zajímavým kusem ke koupi: „To, že v rámci kontroly CarAudit nacházíme nyní více technických nedostatků, je znakem současného trhu. Zjištění nedostatků zákazníkům před koupí prezentujeme v protokolu. Pokud se jedná závažné nedostatky, auto k nákupu nedoporučujeme a hledáme se zákazníkem dál,“ vysvětlil Marek Dvořák, vedoucí oddělení výkupu v Carvago.com.

Zájem o standardní úvěry klesá

Zatímco v roce 2021 byly až dvě třetiny vozů financované úvěrem, se zvyšujícími se úrokovými sazbami tento podíl postupně klesá. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku byla financovaná úvěrem jen jedna třetina vozů prodaných na Carvago. „Pro značnou část zákazníků jsou měsíční splátky nad jejich možnosti a proto s nákupy obecně vyčkávají. Ne každý se dostane na nejnižší proklamovaný úrok nabízený bankou,“ vysvětluje Martina Chomová, manažerka financování v Carvago.com, a dodává: „V poslední době registrujeme výrazně vyšší zájem o poměrně nový typ finančního produktu, u nás nazvaného Nízká splátka. Jak z názvu vyplývá, hlavním benefitem tohoto financování je až o 30 % nižší měsíční splátka než u standardního úvěru.“

Ojetiny levnější než na jaře

Od začátku letošního jara, kdy se přerušil téměř dva roky trvající trend zdražování ojetin, lze pozorovat stabilizaci cen na trhu. V meziročním srovnání dokonce většina oblíbených modelů v Česku i Německu zlevnila. Jediná kategorie, u které byl zaznamenán mírný nárůst, jsou vozy do deseti let stáří: „Odpovídá to trendu posledních měsíců, kdy zákazníci často volí levnější a starší vozy,” vysvětluje Müller.