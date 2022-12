1 z 9 aut v České republice má stočené kilometry. Co ještě ukázal průzkum?

Platforma pro hlášení historie vozidel carVertical provedla průzkum, aby zjistila, kde je koupě ojetého vozidla nejrizikovější.

Je český trh s ojetými auty transparentní?

Česká republika se nachází uprostřed Indexu transparentnosti trhu, mezi Slovenskem a Belgií. Zatím co situace v Česku není tak špatná jak ve východní Evropě, místní trh s ojetými vozy má daleko od transparentnosti.

1 z 9 aut v České republice má stočené kilometry. Průměrná hodnota stočení je 43 053 km. Kupující tak může vozidlo přeplatit a na základě nesprávných údajů, bude mít problémy s plánováním jeho údržby.

Východní Evropa má největší problémy s transparentností trhu

Koupě ojetého auta v Lotyšsku, Litvě, Ukrajině nebo Rumunsku je riskantní, jelikož mnoho vozidel má skryté poškození, stočené kilometry a další problémy. Podvody jsou zde běžné a mnoho kupujících se již popálilo.

Nejpofidérnější trh s auty je v Lotyšsku, kde 23,6 % všech vozidel zkontrolovaných, má stočené kilometry. Situace v ostatních východoevropských zemích je obdobná: Rumunsko má 19,6 % stočených aut, Ukrajina – 15,6 %, a Litva – 18,1 %.

Ukrajina je šampionem v importu aut – více než 80 % vozidel v zemi pochází ze zahraničí. Lotyšsko (75,5 %), Rumunsko (67,2 %), a Litva (75,3 %) taky nejsou moc pozadu.

Mnoho aut ze západní Evropy přijde poškozených, pak jsou opraveny a prodávány jako nové. Z toho důvodu je procento poškozených aut ve východní Evropě tak vysoké. V Litvě, 59 % vozidel je poškozených, v Lotyšsku – 57,5 %, v Rumunsku – 57 % a v Ukrajině – 46,7 %.

“Podstatně vyšší podíl importu ojetých aut je jedním z klíčových důvodů, proč jsou východní krajiny mnohem více postiženy podvody. Import přímo podporuje stáčení kilometrů, jelikož sledování a dohledávání takových činů vyžaduje hodně úsilí, zejména když se jedná o přeshraniční převozy,” vysvětluje M. Buzelis.

Západní země jsou více transparentní

Podle průzkumu, trh s ojetými vozy v západní Evropě je transparentnější než ten ve východní Evropě. Taky by nemělo být žádným překvapením, že většina vozidel na východě je importována ze zemí jako Německo, Francie nebo Itálie.

Spojené království je nejtransparentnější z 23 zemí zařazených do Indexu transparentnosti trhu. To ale neznamená, že britský trh s ojetými vozy je bez problémů. Ze všech aut zkontrolovaných v UK, 14,5 % mělo stočené kilometry a 21 % bylo již někdy poškozeno, co značí, že kupující by prodejcům neměli slepě důvěřovat. Nicméně, UK má nejnižší procento importovaných aut – 10,7 %.

Německo se umístilo na druhém místě s 12,6 % stočenými a 21,3 % poškozenými vozidly. Ačkoli je Německo největším výrobcem aut v Evropě, 26,8 % ojetých vozidel v zemi je importováno ze zahraničí.

Itálie má nejnižší procento poškozených aut v Indexu – 16,6 %. Procento stočených aut je rovněž relativně nízké – 11 %, a jenom 32,1 % vozidel v zemi je importovaných

“Všechny tyto země jsou klíčovými hráči v automobilovém průmyslu. Německo, Itálie a Francie produkuje mnoho vozidel, a taky krmí zbytek regionu ojetými vozy přes export,” říká M. Buzelis, vedoucí komunikací v carVertical.

Pokuty za podvody se stáčením kilometrů jsou ve Francii až 10-násobně vyšší než v některých východních zemích, čeho výsledkem je nízký počet aut se stočenými kilometry – 9,6 %. Nicméně, 28,5 % aut na cestách v zemi je poškozených, co je významné. Krajina importuje 54 % ze svých ojetých vozidel, co je nejvyšší číslo mezi nejlépe hodnocenými krajinami.

Transparentnost ve střední Evropě je průměrná

Středoevropské země jako Chorvatsko, Česko, Maďarsko a Slovensko jsou umístěny uprostřed Indexu transparentnosti trhu od. Tyto země mají vysokou míru importu, spolu s velkým počtem poškozených vozidel.

Polovina ojetých aut v Česku je importována ze zahraničí. 51,6 % aut je poškozených a 11,4 % má stočené kilometry.

Sousední Slovensko má ještě více importovaných aut – 58,5 %. 57,7 % vozidel je poškozených a 1 z 9 má stočené kilometry.

Situace na trhu s ojetými auty je také podobná v Maďarsku, kde je 52,6 % aut importovaných, 55 % – poškozených, a 12,7 % – má stočené kilometry. Zatím co jedno z nejnižších procent vozidel se stočenými kilometry je v Chorvatsku (10,3 %), má významný počet importovaných aut (69,3 %) a 56,4 % poškozených vozidel.

Jak byl tenhle průzkum proveden?

Opírá se o údaje ze skutečných přehledů vozidel zakoupených našimi zákazníky za dobu 12 měsíců. Na základě toho byl vytvořen komplexní obraz trhu s ojetými vozy v Evropě, díky kterému můžou odborníci porovnávat situaci v různých krajinách.

Aby srovnání fungovalo, společnost carVertical představila svůj Index transparentnosti trhu, který je založen na 6 faktorech: procento stočených aut, průměrná hodnota stočených kilometrů, procento poškozených vozidel, průměrná hodnota poškození, podíl importovaných ojetých vozidel, průměrný věk kontrolovaných aut

Jelikož tyto faktory nejsou stejně důležité pro transparentnost trhu, mají v Indexu různou váhu. Například průměrná hodnota stočených kilometrů má větší vliv na skóre než průměrný věk kontrolovaných vozidel.

“Zpracování tolika kontrol historie aut nám umožňuje najít jisté vzorce na různých trzích a sledovat jejich vývoj,” dodává Matas Buzelis.