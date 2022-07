Mění Češi názor na auta s elektrickým pohonem?

Ostatní si ho půjčují, popřípadě jezdí firemním. Nárůst zájmu o elektroauta mezi firmami je patrný. Limitem, a to samozřejmě nejen pro ně, je ovšem nízká dojezdová vzdálenost těchto vozů a s tím spojený problém s dobíjením. Další bariérou pro pořízení elektroauta je vysoká pořizovací cena.

Počet elektrovozů se přesto zvyšuje, a to i v ČR. V roce 2020 se aut s čistě elektrickým pohonem prodalo podle statistik meziročně o 330 % více. V absolutních číslech to však znamenalo jen 3 262 vozů. V uplynulém roce se jich u nás prodalo dalších 2 646. Od začátku ledna do konce května 2022 pak prodej elektromobilů stoupl o 33,4 % na 1 318 vozidel.

Zatímco mnoho automobilek směřuje svoji budoucnost pouze k elektrickým modelům, Toyota sází na širší nabídku pohonů, zejména pak na hybridní pohony, ale rovněž na plug-in hybridy, bateriové elektromobily i vodíkové palivové články. „Naší strategií je nabízet všechny perspektivní varianty pohonu a bedlivě sledovat, jak se bude situace na trhu automobilů vyvíjet. Kromě toho, v tuto chvíli rozhodně neexistuje jeden ideální pohon, ale pouze automobily, které jsou včetně svého pohonu vhodné pro konkrétní řidiče, firmy či služby,“ říká Martin Peleška, ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus.

Například pro sdílené automobily je v současnosti nejvhodnější hybridní pohon. „Známým faktem je, že pro plně elektrické automobily není v ČR dostatek dobíjecích stanic, proto z našeho pohledu nejsou pro carsharing tak vhodné. Pokud chce provozovatel co nejekologičtější řešení a jistotu dojezdu, pak je hybridní řešení ideální,“ říká Milan Beutl, ředitel Anytime carsharing. „Se zájmem sledujeme také vývoj na trhu alternativních pohonů automobilů a snažíme se najít ideální variantu pro blízkou budoucnost. Z toho, co se na trhu reálně nabízí, je vodíkový pohon smysluplným řešením, které může brzy začít velmi dobře fungovat,“ dodává Milan Beutl.