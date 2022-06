Vše, co potřebujete vědět o operativním leasingu. Jeho výhody i nevýhody

Co je operativní leasing?

Jednoduše řečeno: Operativní leasing je dlouhodobý pronájem auta na předem určenou dobu. Jedná se o obchodní vztah mezi leasingovým pronajímatelem (vlastníkem automobilu), leasingovou společností (poskytovatel operativního leasingu) a nájemcem. Leasingový pronajímatel si nakoupí (v některých případech sám vyrobí) auta, která chce pronajímat. O to se postará leasingová společnost, která domluví všechny podrobnosti s nájemcem. Ten pak leasingové společnosti platí každý měsíc stanovenou částku.

Automobil si tak vlastně pronajímáte. Po uplynutí předem domluvené doby auto vracíte zpátky, případně si vyberete nový lepší model a uzavíráte novou smlouvu.

3 výhody operativního leasingu

S běžným provozem nemáte žádné starosti: Leasingová společnost se postará o opravy (pravidelné servisní i ty nečekané) a v případě, že je auto delší dobu mimo provoz, poskytne vám náhradní vozidlo. Nestaráte se často ani o platby za výměnu pneumatik a pojištění. Jediné, co si hradíte, je palivo.

Žádné počáteční výdaje: Akontace vás u operativního leasingu nečeká (na rozdíl od klasického leasingu, kde se pohybuje okolo 30 % z ceny vozu). Váš první finanční výdaj tedy bude až první měsíční splátka.

Můžete si dovolit nový model, který byste si jinak nepořídili: Třeba cena nového modelu Škoda Fabia se pohybuje okolo 350 000 Kč. Kolik rodin si takový jednorázový výdaj může dovolit? Na operativní leasing si úplně nový model tohoto vozu můžete pořídit už od zhruba 5200 Kč měsíčně.

Operativní leasing znamená nulové starosti s údržbou, ale také fakt, že automobil nikdy nebude váš. Jen si ho pronajímáte. | foto: Shutterstock

Nevýhody operativního leasingu

Auto není vaše: To se sice na první pohled zdá jako nevýhoda, ale jak už jsme si řekli na začátku, auto není ideální investice. V prvním roce provozu ztrácí přibližně 10 až 40 % své hodnoty. Po třech letech už má hodnotu jen 50 % z kupní ceny. Nehledě na to, že vlastní auto je bezedná studna na peníze spojené s opravami a běžnou údržbou.

Omezení počtu najetých kilometrů: Většina leasingových společností má stanovený horní strop najetých kilometrů za rok. Pokud ho překročíte, většinou se navýší vaše měsíční splátky. Proto je potřeba před uzavřením smlouvy všechno pečlivě zvážit a propočítat.

Komu se operativní leasing vyplatí?

Obecně platí, že operativní leasing se vám vyplatí, když ročně najezdíte mezi 10 až 25 tisíci kilometry. Měsíční splátky v takovém případě bývají zpravidla nižší, než částka, která by odpovídala pořízení vozu a pravidelným měsíčním výdajům. A také to bývá objem kilometrů, kterým „operák“ leasingové společnosti omezují.

Pokud jste jen sváteční řidič, zvažte spíš službu carsharing, díky které si auto na nějaký čas půjčíte a pak zase vrátíte. Carsharingových společností v Česku přibývá – i u nich jezdíte nejnovějšími modely známých značek, nestaráte se o servis, nicméně o automobily se dělíte s tisíci a tisíci dalších uživatelů. A pokud chcete někam vyrazit, pak si v mobilní aplikaci najdete nejbližší auto a to si na omezený čas rezervujete.

Kdo si může vzít auto na operativní leasing?

Dříve byl operativní leasing určený jen pro firmy. Dnes už je to ale jinak. Auto na operativní leasing si můžete vzít i jako živnostník nebo dokonce jako soukromá osoba. A sjednat si ho můžete i u některých bank. Například Hello bank! má v nabídce svých produktů přímo auto na operativní leasing pro soukromé osoby.

Jedná se o nabídku vybraných vozů od společnosti ARVAL CZ (ta je sesterskou společností Hello bank!, protože obě patří do skupiny BNP Paribas) se zvýhodněnou cenou i podmínkami. Mezi nabízenými vozy je například nová Škoda Octavia Combi nebo SUV Hyundai Baycon, do kterého se pohodlně poskládá i pětičlenná rodina.