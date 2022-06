Ojetá auta do pěti let v Česku výrazně zdražila

Ceny ojetých aut do stáří pěti let vzrostly v Česku v prvním čtvrtletí meziročně o 22 procent na 607.400 Kč. Vozy staré do deseti let zdražily o 16 procent na medián 459.000 Kč. Důvodem zdražování je nedostatek nových vozů. Vyplývá to podle ČTK z údajů internetového tržiště Carvago.