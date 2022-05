Autodopravce drtí náklady. Část zvažuje konec

Nynější růst nákladů je podle sdružení bezprecedentní. Mezi hlavními příčinami jsou extrémní růst cen nafty, vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby. Celkově kamionovým dopravcům stouply náklady ve čtvrtletí o 5,86 procenta. Výrazněji zdražování zasáhlo vnitrostátní dopravu, kde náklady vzrostly o 7,13 procenta. Obdobně výdaje podle Česmadu rostly už v závěru loňského roku.

Zvyšující se náklady se dopravcům podle sdružení nedaří promítat do cen pro zákazníky. Výsledkem je často hospodářská ztráta většiny dopravců. Podle průzkumu sdružení neměla v prvním čtvrtletí roku hospodářský zisk více než polovina společností, ve vnitrostátní dopravě jsou to skoro dvě třetiny. Po dvou měsících od zahájení ruské invaze na Ukrajinu zvýšilo ceny zákazníkům odpovídajícím způsobem necelých 20 procent dopravců, dalších 30 procent alespoň u tří čtvrtin svých zakázek.

Podnikatelé navíc očekávají, že nepříznivý trend bude pokračovat. Podle průzkumu sdružení věří ve druhém čtvrtletí v zisk 43 procent mezinárodních přepravců, u vnitrostátních je to třetina. Zhoršil se i výhled dopravců na budoucí objem zakázek, téměř 40 procent firem se obává útlumu v produkci svých partnerů, a tím i úbytku zakázek.

Dopravci proto vyhlížejí připravované snížení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr s tím, že opatření nebude pro dopravce jen na čtyři měsíce, jak nyní plánuje vláda, ale nastálo. Sdružení zároveň apeluje na vládu, aby tlačila na snížení marží ve výrobě a distribuci pohonných hmot. Zároveň žádá také přímou podporu pro dopravce.

Vláda v minulých měsících rozhodla o snížení spotřební daně od června do konce září, schválit to však musí ještě Parlament. Vláda už dříve rozhodla také o zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun a vyjednává s Evropskou komisí o osvobození od této daně i u těžších vozidel. Naopak přímou podporu pro firmy kabinet nechystá.

Současný vývoj tak zcela jistě není příznivý pro konečného spotřebitele. Na trhu se udrží jen ekonomicky silní dopravci, kteří si budou moci dovolit jezdit chvíli se ztrátou. Po odchodu menší konkurence a obsazení jejich prostoru na trhu bude nutné vzniklé ztráty kompenzovat a využít přiležitost pro další investice a posílení získaných pozic...