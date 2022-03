Další varování, prodej aut v Česku ukazuje, co se skutečně děje

Průměrné stáří dovážených ojetin za leden a únor meziročně kleslo o 0,3 roku na 10,4 roku, přičemž podíl vozidel starších deset let je 51,1 procenta. Přes 22 procent importovaných aut z druhé ruky bylo starších 15 let, uvedl svaz.

Nejvíce dováženou značkou byla podle něj v lednu a únoru opět domácí Škoda 5961 vozy, následuje Volkswagen s 5733 auty a Ford s dovozem 2027 vozů. Na dalších místech jsou prémiové značky BMW, Mercedes-Benz a Audi, sedmý je Opel a osmý Peugeot. Lidé si dovezli také deset Ferrari, 23 ojetých elektromobilů Tesla nebo čtyři Rolls-Royce.

"Bohužel se potvrzuje stoupající trend dovozů, které jsou letos v prvních dvou měsících silnější než v předcovidovém roce 2019. Zvyšuje se tak počet nekvalitních starých ojetin na našem trhu. Při stejném trendu i ve zbytku roku nám hrozí opět nechtěný rekord. Jediným faktorem, který by mohl dovoz omezit, je pokles kurzu koruny zaviněný válkou na Ukrajině. Může však jít jen o přechodný výkyv, a proto by nová vláda měla přijmout opatření, které dovoz těchto vozů omezí a nenechá tuzemský vozový park dále zestárnout," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny Aures Holdings, do které patří síť autobazarů AAA Auto.

Prodej nových aut za leden a únor stoupl o 3,4 procenta na 30.488 vozů. Byl tak o 16 procent nižší, než v roce 2020.

Růst dovozů ojetých vozů vyššího stáří jen potvrzuje zkušenosti ze západní Evropy. Celková koupěschopnost či ochota vyšší finanční investice do automobilů u obyvatel České republiky klesá. Svůj lví podíl na této změně však může mít i malý zájem o sice ročníkově mladší vozy, ale s motorizacemi "vylepšenými" v zájmu snížení emisí. Tyto totiž budou u novějších ročníků stále více převládat...