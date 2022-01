S konkrétní sumou peněz hledám ideální ojeté auto z koncernu VW. Jak na to?

Mirka Cimrová, vedoucí divize Das WeltAuto společnosti Porsche Česká republika doporučuje následující:

„V první řadě by měl zákazník zvážit, co skutečně potřebuje. Nákup vozidla není jen otázka pořizovací ceny, ale také nákladů na provoz, servis a pojištění, což bývá podmínkou ve většině případů financování. Ideální je také počítat se ztrátou hodnoty, tedy cenou při následném prodeji. Z toho nám vyplývá jasné doporučení: nákup mladších vozidel, popřípadě vozidel s menším kilometrovým nájezdem. U nich se nepředpokládají vysoké servisní náklady za neočekávané drahé závady. Výhodou je i to, že největší propad z ceníkové ceny již nastal – hovoříme o zánovních vozidlech,“ radí Cimrová.

V situaci, kdy má zákazník omezenější rozpočet, bývá důležité komplexní posouzení: původ, servisní historie, počet majitelů a také značka vozidla. Je evidentní, že provoz a servis původně drahého luxusního vozu SUV bude nákladnější než prohlídky a případné opravy běžných, jednodušších kompaktních vozidel. „Volba rozumu je zde nasnadě, s omezeným rozpočtem se vyplatí sáhnout po běžnějším automobilu mladšího ročníku, byť bude nižší kategorie. Novější vozy mají také daleko víc bezpečnostních prvků a jsou vhodnější pro méně zkušené řidiče a pro ty, kteří si chtějí jízdu autem užívat a ne řešit stále nějaké komplikace. Auto by mělo svému majiteli především sloužit a dělat mu radost, ne starost.“

Das WeltAuto doporučuje v první řadě hledat své budoucí vozidlo primárně ve značkových programech konkrétních značek. Autorizovaní partneři totiž mají přístup k servisním systémům výrobce – můžou tedy zaručit jejich plný rozsah a transparentnost, která vám dodá potřebnou jistotu při koupi ojetiny. Neméně důležitý je fakt, že personál značkových prodejen je profesionálně vyškolený, své produkty perfektně zná a umí vysvětlit jejich funkce. Prodejci tak při výběru dokážou opravdu erudovaně vybrat vozy, které bychom mohli rozdělit do následujících segmentů:

Kategorie do 250 000 Kč

„V této třídě mohu doporučit model Volkswagen Polo nebo SEAT Ibiza. Tato vozidla ze segmentu malých aut už dnes nabízejí výbavu a bezpečnostní prvky z vyšších tříd, což oceníte nejen z pohledu bezpečnosti, ale i komfortu – ideální volba. Pokud přece jen požadujete více prostoru, lze v této cenové hladině uvažovat o Volkswagenu Golf Variant sedmé generace, popřípadě sedanu Jetta nebo volit SEAT Leon ST či Toledo. Zmíněné modely sice budou o něco starší, nicméně s pravidelným servisem se není čeho bát, jde o relativně jednoduchá auta. Pokud hledáte vyloženě městský vůz, tuto úlohu dokáže zastat Volkswagen up! S daným rozpočtem se bude jednat víceméně o nové auto. Model up!, respektive e-up! pak představuje i dostupnou alternativu pro vstup do elektromobility," doporučuje Mirka Cimrová.

Kategorie do 500 000 Kč

„Pokud máte na vůz půl milionu korun, možnosti výběru jsou o dost širší. Z vlastní zkušenosti bych mohla doporučit Volkswagen Golf, který s tímto rozpočtem seženete i v poslední osmé generaci. Lze mít jak kompaktní hatchback, tak kombi Variant, které s delším rozvorem a opravdu objemným zavazadelníkem konkuruje téměř modelům střední třídy. Z oblíbené kategorie městských crossoverů lze vybírat mezi Volkswageny T-Cross nebo větším typem T-Roc, eventuálně novým modelem Taigo, SEAT pak nabídne například Aronu nebo Atecu, která bude zajímavou a levnější alternativou například i k Tiguanu – ten by v daném rozpočtu byl dostupný jen v základních specifikacích. Pokud toužíte po prémiovém segmentu, s půlmilionovým rozpočtem se dá uvažovat také o značce Audi a jejich modelech A1 a A3. Tyto vozy jsou zajímavé svou výbavou, individualizací, vnímanou kvalitou a luxusním zpracováním.“

Ilustrační fotografie | foto: TOP CENTRUM car

Kategorie do 800 000 Kč

„Tady se už dostáváme do poměrně komplikované situace z pohledu opravdu široké nabídky. Zde je nutné přesně nastavit potřeby a priority: využití, roční nájezd, délka vlastnictví a ostatní aspekty. Moje osobní doporučení za značku Volkswagen zní Arteon – za tuto cenu bude jen několik let starý a s rozumným kilometrovým nájezdem. Za své peníze dostanete vůz vyšší třídy, jemuž v následujících letech nehrozí nikterak významný cenový propad a jehož servisní náklady se příliš neliší od modelu Passat. Arteon přitom vypadá sexy, nabídne nejmodernější techniku, velkorysý prostor a díky výklopné zádi je také dostatečně praktický,“ představuje svého favorita Mirka Cimrová. „Z prémiových značek připadá v úvahu Audi a její modely A4 nebo A5, velké oblibě se však těší i SUV s označením Q. Z nich bych vyzdvihla hlavně Q3, kterým sama jezdím – jde o velmi praktickou volbu nejen do města, ale i pro cestování s rodinou. Audi Q3 charakterizuje moderní a nadčasový design, komfort, bezpečnost, dynamika, nabídka špičkového pohonu všech kol quattro a vysoká spolehlivost. Velké rodiny pak můžou sáhnout po MPV, které například reprezentuje SEAT Alhambra či Volkswagen Sharan s alternativně až sedmimístným interiérem.“

Mezi více než třemi tisícovkami nabízených vozů se u Das WeltAuto vyskytuje také několik exkluzivních nabídek. „Pokud cílíte na vysloveně prestižní vozy, najdete je v případě Audi Q8, S7 nebo supersportovního kombi RS 6, které se v naší nabídce také objevují. S nižším rozpočtem, ale stále velkou dávkou individuality můžete volit například z modelů CUPRA nebo linie R u Volkswagenu. Vrchol pak představují vozy Porsche, kterých míváme stabilně necelou třicítku: Cayenne, Macan, 911, Panamera nebo také elektrický Taycan.“

„Na samotný závěr bych si dovolila zmínit, že ve spolupráci s naší sesterskou společností Volkswagen Financial Services dokážeme nabídnout komplexní řešení financování a pojištění pro ty, kteří nedisponují potřebnou hotovostí. Například úvěr Chytře s poslední navýšenou splátkou dokáže zpřístupnit dražší vůz i těm, kteří by na něj normálně nedosáhli. A věřím, že je lepší si za auto připlatit, aby mi sloužilo bezproblémově po delší čas.“