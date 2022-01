Program Škoda Plus bilancuje rok 2021. Jedna záhada čeká na odpověď

Za celý rok 2021 se v síti ŠKODA Plus prodalo 55 948 vozů. To je zhruba o 4 % více než za rok 2020, který ještě nebyl zcela ovlivněn covidovými omezeními. „Loňská čísla jsou s ohledem na dlouhé uzavření showroomů v důsledku pandemie skvělý výsledek. I přes všechny komplikace se nám podařilo dále růst a posílit pozici jedničky na trhu,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení ŠKODA AUTO. „V příštím roce chceme minimálně udržet letošní čísla. I to je vzhledem k čím dál znatelnějšímu nedostatku ojetých vozů ambiciózní plán. Dlouhodobý cíl prodávat prostřednictvím programu ŠKODA Plus 100 tisíc vozů ročně stále platí,“ dodává Jiří Maláček.

Tři čtvrtiny vozů, prodaných ve ŠKODA Plus, jsou do pěti let věku. Stabilně velký zájem je o kategorii tzv. Ročních vozů, která zahrnuje mladé ojetiny do 18 měsíců od první registrace s maximálně 30 000 najetými kilometry. O tato vozidla se pečovalo pouze v autorizovaných servisech, což poskytuje záruku bezvadného technického stavu i garanci skutečného kilometrového nájezdu. U ročních vozů se standardně nabízí prodloužená 5letá tovární záruka. Z uživatelského pohledu jde tedy o vozidla téměř nová. Na celkových prodejích v síti ŠKODA Plus se Roční vozy podílely 27 %. V kategorii Vyzkoušené vozy (stáří 2-5 let) nakoupilo automobil 49 % zákazníků a zbylých 24 % se rozhodlo pro ojetý vůz ve věku 5 a více let. Vzrostl i zájem o protiúčet u vykupovaných vozů. Výpadek způsobený prodlužováním operativních leasingů ve fleetech vedl k navýšení výkupů z online prostředí, kde byl zaznamenán 41% růst počtu obdržených nabídek.

Nejpopulárnějším modelem v programu ŠKODA Plus byla loni ŠKODA OCTAVIA, následovaná dalšími modelovými řadami značky ŠKODA v pořadí FABIA, SUPERB, SCALA a RAPID. Zajímavostí je absence SUV mezi nejprodávanějšími modely. Důvodem může být, že u modelových řad KAMIQ, KAROQ a KODIAQ je vyšší podíl soukromých zákazníků, kteří drží vozy delší dobu, což znamená nižší nabídku v rámci programu ŠKODA Plus. Prodej z druhé ruky se nevyhýbá ani elektromobilitě, přičemž podíl prodaných elektrifikovaných vozů odpovídá trendům u nových automobilů. Za loňský rok se zobchodovalo 54 % vozů s benzínovým motorem, 42 % vozů s naftovým motorem, 2 % bateriových elektromobilů a po 1 % si připsaly plug-in hybridy a automobily spalující stlačený zemní plyn (CNG). Nejpopulárnějším elektromobilem v síti ŠKODA Plus se podle očekávání stal model ŠKODA ENYAQ iV, jehož se prodalo přes 500 kusů, převážně vozů registrovaných v roce 2020 pro potřeby automobilky.

Drtivá většina automobilů prodaných přes ŠKODA Plus byla zakoupena jako nová v ČR. Průměrný věk všech prodaných vozidel činil 4 roky, průměrný nájezd 63 000 km a průměrná cena 432 000 Kč. Program ŠKODA Plus aktuálně nabízí téměř 5 800 vozů, z nichž více než třetinu tvoří Roční vozy a téměř 40 % Vyzkoušené vozy.