Konečně dobrá zpráva: Silná koruna zlevnila lidem ojetiny!

Za poklesem cen dovážených vozů stojí politika České národní banky, která v reakci na rostoucí inflaci naposledy v prosinci loňského roku zvedla úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od roku 2008. Porovnání kurzu uváděného na stránkách www.cnb.cz z 10. prosince 2021 s kurzem z 10. ledna letošního roku hovoří jasně. Zatímco v prosinci se euro obchodovalo za 25,365 Kč, v lednu již oslabilo na 24,360 Kč. Když porovnáme listopadovou prognózu ČNB s reálným vývojem kurzu, vidíme, že se kurz již v polovině ledna výrazně přiblížil hodnotám predikovaným na první kvartál roku 2022.

ojeté vozy | foto: Carvago

„Vývoj kurzu je dobrou zprávou pro všechny, kteří se právě nyní chystají k pořízení automobilu ze zahraničí,“ říká Jakub Šulta, CEO evropského tržiště s ojetými vozy Carvago.com. „Škoda Kodiaq s první registrací v roce 2018, pohonem 4x4, motorem 2.0 TDI 140 kW s automatickou převodovkou a nájezdem kolem 75 000 km se na německém trhu v prosinci loňského roku prodávala v průměru za 842 tisíc korun, tu samou nyní zákazník koupí o téměř 34 tisíc levněji jen díky sílící koruně. U dražších vozů se úspora logicky pohybuje ve vysokých desítkách tisíc.“

Jakub Šulta doporučuje pořízení automobilu příliš neodkládat. Situaci podle něj nyní nahrává i to, že mnozí prodejci nasadili po Novém roce slevy na vozy, které se jim nepodařilo prodat loni. „Na Carvago.com si nyní mohou uživatelé takto zlevněné vozy jednoduše vyfiltrovat,“ upozorňuje. „Kombinace výhodného kurzu a slev poskytuje jedinečnou šanci pořídit ojetý vůz ze zahraničí za podmínek, které budou později v roce 2022 už nedosažitelné,“ dodává.

Z trhu rychle mizí zejména kvalitní ojetiny. „Situace není taková, že by na trhu nebyla ojetá auta, na první pohled to pro laika zřejmé není. Ve chvíli samotného nákupu ale spotřebitel velice rychle zjistí, že pokud hledá ojetinu v bezvadném stavu, výběr je zásadně užší,“ uvedl Jan Skála, ředitel nákupu a logistiky internetového tržiště Carvago. „V létě roku 2021 jsme denně analyzovali téměř sedm milionů inzerátů z celé Evropy, dnes je to něco kolem pěti. Přísun zánovních vozů je omezen realitou v automobilovém průmyslu a v průběhu roku 2022 nelze očekávat zlepšení,“ dodává.

Carvago proto zájemcům o vůz z druhé ruky radí maximální obezřetnost. „Doporučujeme nakupovat pouze vozy s fyzickou prověrkou, jako je náš CarAudit,“ radí Skála. „V rámci CarAuditu prověří zkušený mechanik více než 270 bodů a vypracuje podrobnou zprávu s výčtem všech zjištěných nedostatků. Zákazník tak získá perfektní představu o skutečném stavu vyhlédnutého auta a může se informovaně rozhodnout, zda o něj má zájem.“

ojetá auta | foto: Carvago

O společnosti Carvago

Carvago.com je největší evropský online marketplace s ojetými vozy. Zákazníkům ze šesti evropských zemí nabízí výběr z více než 700 tisíc prověřených vozů a v průběhu roku 2022 plánuje vstup na další trhy. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby od kontroly a dovozu auta přes zajištění pojištění a financování až po vyřízení registrace a přistavení vozu k zákazníkovi domů.