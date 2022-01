Výzkum ukázal, proč Češi neradi mění své vozy

15 let? Žádný věk!

Podle výsledků průzkumu Češi nejčastěji využívají svůj vůz 5 až 10 let, je jich třetina. 10 až 15 let používá svůj vůz 18 % dotazovaných. Téměř desetina lidí hodlá jezdit svým vozem tak dlouho, dokud mu bude udělována STK. O něco málo vyšší počet do doby, dokud nebude muset do oprav vozu investovat vysoké částky a 7 % dokonce neplánuje obměnu, dokud bude auto jezdit. Naopak pouze 4 % lidí plánují své auto vyměnit do 3 let po pořízení.

Vozový park ČR dlouhodobě stárne

Není proto divu, že se průměrný věk osobních automobilů v České republice dlouhodobě zvyšuje. Současný udávaný průměr podle Svazu dovozců automobilů je zhruba 15 a půl roku. V porovnání s evropským průměrem se jedná o podstatný rozdíl 4 let a za Českou republikou jsou pouze 4 země, kde je průměrné stáří vozového parku ještě vyšší.

„Současná globální krize v automobilovém průmyslu přitom se skladbou a stářím vozů u nás v následujících letech ještě bezpochyby zamíchá. Vývoj inflace způsobil, že právě ceny aut rapidně stoupají. Zvýšená poptávka po ojetinách a současně jejich nedostatek na trhu způsobí růst cen ještě minimálně po celý rok 2022,“ říká Martin Kapicz, ředitel pro Auto Business ve společnosti Cofidis.

Aktuální situace tak ještě více nahrává ojetinám. Potvrzují to i prodeje nových osobních automobilů, které byly v roce 2021 jen o 4 % vyšší než o rok dříve a soukromých osob se příliš netýkaly, když 76 % nových aut nakupovaly především firmy do svých flotil. „I ceny ojetin nicméně výrazně rostou a čím dál tím víc lidí při jejich pořízení využívá leasing či úvěr. Meziročně tak registrujeme růst zájmu o 20 %,“ doplňuje Kapicz.

Změnu Češi hledají v autobazarech

Zájem o starší vozy v České republice potvrzují i další výsledky průzkumu. Téměř 80 % vlastníků automobilu pořídilo svůj vůz již jako ojetinu, z toho dvě třetiny ji pořídily v autobazaru. A již zde nejčastěji nakupují auta už ve stáří mezi 5 až 10 lety, takových kupujících je téměř čtvrtina. Dalších 15 % kupujících pořizuje vůz dokonce ještě starší.

„Zvyšování průměrného stáří vozů v České republice se přizpůsobuje také nabídka finančních produktů. Zatímco ještě před několika lety byla stanovena horní hranice věku ojetiny pro financování vozu, v současné době již tomu tak není,“ uzavírá Martin Kapicz z Cofidisu.

Ne každý touží po změně

Výsledky průzkumu nicméně ukazují, že ne všichni vlastníci automobilů touží po častější změně vozového parku. Ačkoliv 40 % lidí udává, že by tak učinili, pokud by byla auta cenově dostupnější, pro 18 % respondentů je prostě zbytečné měnit auto častěji. 11 % lidí by pak k výměně svého vozu svolilo pouze v případě, že by nové auto mělo výrazně nižší náklady než jejich současný vůz. Téměř shodný počet dotazovaných pak přiznává, že mají ke svému vozu citový vztah, a proto ho měnit nechtějí.