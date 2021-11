Kia prozradila, co jí v Česku pomohlo mezi čtyři nejžádanější značky

Zájem zákazníků o automobily značky Kia se v České republice průběžně zvyšuje. Prodeje za září na tuzemském trhu v meziročním srovnání vzrostly téměř o třetinu na 868 vozů. Jihokorejská automobilka se díky tomu v minulém měsíci umístila v první čtveřici všech výrobců.

Kia prodala za prvních devět měsíců letošního roku celkem 7370 vozů, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 20 % automobilů více. V letošním roce jí tak s tržním podílem 4,55 % patří celkově 5. příčka.

Modernizovaná Kia Sportage | foto: Kia Motors

„Naše výroba dosud nebyla omezena všeobecným nedostatkem čipů. Díky vlastním výrobním kapacitám jsme schopni dodržet běžné dodací lhůty do dvou týdnů u skladových vozů a dva až šest měsíců při zadání vozidla do výroby,“ uvedla Kateřina Vaňková, tisková mluvčí společnosti Kia Czech, a dodala: „Rychlé dodání oceňují hlavně soukromí zákazníci. Právě tento segment se na letošních prodejích podílí téměř z jedné třetiny, což je největší objem za posledních pět let. Z našich modelů mají tradičně největší zájem o modely vyráběné na Slovensku, Ceed a Sportage.“

Modelu Ceed (HB, SW, ProCeed, XCeed) se za devět měsíců letošního roku prodalo 4060 vozů. Oproti stejnému období loňského roku činí nárůst 26,9 %, tedy 861 vozů. Modelu Sportage se do konce září prodalo 1155 vozů, což je navýšení o 14,9 %, v přepočtu o 150 vozů.