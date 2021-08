Ojeté vozy táhnou. Zajímavosti z prvního pololetí

„Pololetní výsledky jsou pozitivní a následují tak očekávaný trend růstu v segmentu prověřených ojetých vozů,“ říká Mirka Cimrová, vedoucí divize Das WeltAuto společnosti Porsche Česká republika. „Navzdory nepříznivé pandemické situaci, které jsme čelili v loňském roce, a která měla přesah i do prvních měsíců letošního roku, jsme zaznamenali meziroční růst prodejů – sice jen v řádech procent, ale i to se v rámci okolností rozhodně počítá. Letos oslavíme 20 let na českém trhu a jubileum bychom chtěli korunovat pozitivními výsledky. Našlápnuto máme dobře,“ dodává Mirka Cimrová.

Ojetým vozům se od začátku letošního roku na českém trhu daří obecně, což dokladuje také trend Das WeltAuto. Lidé se vzpamatovali z pandemie a pomalu, ale jistě, roztáčejí kola ekonomiky. Silnou stránkou programu prodeje ojetých vozů Das WeltAuto je kromě nadstandardních zákaznických služeb, včetně autorizovaného servisu, také velmi široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů nízkého stáří: více než polovina prodaných vozů měla nájezd menší než 30 000 km. Tento fakt rovněž reflektuje nepříznivou situaci na trhu nových vozů. Dodací lhůty se stále prodlužují, zákazníci nechtějí čekat příliš dlouho, a tak si vybírají zánovní roční vozy s velmi nízkým kilometrovým stavem.

„Nejprodávanějším automobilem je stabilně ŠKODA Octavia následovaná Fabií. Na třetím místě se umístil oblíbený Volkswagen Golf a sedmičku nejúspěšnějších typů uzavírá Tiguan. SUV platí za rostoucí segment i v případě ojetých vozů a právě Tiguan patří k premiantům,“ komentuje Cimrová modelové spektrum. „Pokud jde o značky, kopírujeme modelové spektrum. Domácí ŠKODA platí s počtem 3 741 prodaných aut za nejoblíbenější volbu, následuje Volkswagen (2 450 vozů), Audi a SEAT pak ve stovkách kusů doplňují tyto nejoblíbenější brandy. Naše prodejní síť ale umí nabídnout i exkluzivní vozy, například Porsche našlo u Das WeltAuto za první pololetí 39 hrdých majitelů,“ dodává. Nejoblíbenějším se stalo SUV Cayenne, následované Panamerou a legendárním sportovním modelem 911.

A pohonné jednotky? Zde byla v prvním pololetí zaznamenána sílící preference benzinových motorů, které s počtem 4 217 kusů trvale překonávají naftové motorizace (3 398 vozů). Alternativní pohony LPG/CNG se 104 prodanými kusy tvoří minoritu, naopak na vzestupu je trh elektrických a hybridních vozidel s počtem 43, respektive 26 jednotek. Nejžádanějším elektromobilem se stal Volkswagen e-Golf následovaný ID.3. Do nabídky se v příštím půlroce promítne také dostupnost elektrického SUV ID.4, od nějž si Das WeltAuto slibuje zvýšení prodejů v rámci elektromobility. Pokud jde o barvy, karoserie a převodovky, na trendu obliby bílých vozů a kombi se nic nemění. A přestože automatickou převodovku preferuje čím dál víc klientů, manuálu zůstává věrná většina kupujících (2 492/5 296).