Letos došlo na trhu ojetých aut k mimořádné situaci

Paradoxně za to může pandemie koronaviru. Čím déle trvají protipandemická opatření, tím více přibývá lidí, kteří se rozhodli si zatím ponechat stávající vozidlo a nevyměňovat ho za mladší, případně vyčkávají s jeho prodejem na otevření autobazarů. Ke snížení průměrného věku nabízených vozidel došlo také kvůli stoupající poptávce po levnějších autech především v posledním kvartálu loňského roku, kdy lidé častěji požadovali vozidlo v ceně okolo 100 000 Kč. Kvůli nejisté či zhoršené finanční situaci řady domácností se však požadavek na nižší pořizovací náklady na ojetý vůz projevil do určité míry napříč trhem. Místo pětiletého auta si lidé pořizovali například sedmileté, místo desetiletého auta dvanáctileté či místo třináctiletého patnáctileté. Někteří zase kvůli pandemii koronaviru pořizovali další auto do rodiny a nechtěli do něj investovat mnoho finančních prostředků. Větší zájem o starší auta koncem loňského roku tak vedl ke snížení průměrného stáří prodávaných aut v prvním letošním kvartálu.

Vliv na pokles stáří nabízených ojetých vozů mělo také snížení počtu ojetých osobních vozů dovezených ze zahraničí, a to meziročně o 7,5 % na 34 277 kusů. „Pokud bychom srovnali letošní počet dovezených osobních ojetých aut se stejným číslem před dvěma lety, kdy zemi nesužoval koronavirus, došli bychom k poklesu o 18 %,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už tři desítky let pomáhá lidem bojovat proti nekalým praktikám na trhu ojetých aut. Vozy se zahraničním původem se prodávají v průměru starší než tuzemské vozy a stáří těch, které se k nám nově dovážejí, navíc stále roste. Zatímco před rokem byly dovezené vozy staré v průměru 10,2 roku, letos jejich průměrné stáří činilo 10,6 roku. Rostl především podíl vozů starších 15 let. Loni jich bylo 19,84 %, letos se jejich podíl vyšplhal na 22,03 %.

V prvním kvartálu letošního roku byla průměrná hodnota na tachometrech prodávaných ojetých osobních vozů 155 000 km. Meziročně se průměrný počet ujetých kilometrů vrátil zhruba na svoji úroveň. Oproti stavu ke konci loňského roku však došlo k poklesu o 7 tisíc kilometrů, což lze přisoudit snížení průměrného stáří prodávaných aut během posledních měsíců. Co se týče průměrné ceny, letos došlo k jejímu navýšení o 2 % na 234 000 Kč. Na růst cen má vliv nejen nižší stáří vozidel, ale také zmenšení celkové nabídky vozů. Podíl aut s tuzemským původem zůstal prakticky neměnný a tvořil těsnou nadpoloviční většinu (51 %). Pětina aut, která se nabízela, pocházela podle prodejců z Německa.

Vzhledem k uzavření prodejních míst po celý první kvartál a prodeji vozidel pouze v online režimu se průměrná doba prodeje opět navýšila, tentokrát na 118 dní. Už loni se po uzavření prodejních míst v polovině března meziročně prodloužila z 85 na 97 dní, letos tedy stoupla o dalších 21 dní.

Nejvíce se přitom prodávaly tradičně vozy Škoda Octavia, které dokonce navýšily svůj podíl o polovinu procentního bodu na 12 %. Druhé místo patřilo opět vozům Škoda Fabia a na třetí pomyslné příčce se umístila Škoda Superb, která odsunula na čtvrtou pozici Volkswagen Passat.

Z hlediska paliva stále převažovaly na trhu vozy na naftu (54 %) nad benzínovými modely (43 %). Nejčastěji se prodávala šedá auta (21 %), následovaná černými (18 %) a bílými (17 %). Zvýšila se také vybavenost vozidel – častěji se prodávala auta s Bluetooth, start/stop systémem, bezklíčkovým odemykáním, parkovací kamerou či asistentem rozjezdu do kopce, což plně odpovídá snížení průměrného stáří nabízených aut.

O 1,5 procentního bodu narostl meziročně podíl vozů, která se prodávala bez platné STK (21 %), za což ve velké míře může delší doba prodeje, během níž některým vozům platná STK prošla. Vozidla po prvním majiteli tvořila 56 % nabídky a podíl vozů, u nichž prodejce uváděl, že nebyla havarovaná, činil 99,45 %. Je tedy zřejmé, že zatajování nehod stále patří mezi velmi časté a oblíbené způsoby některých prodejců, jak oklamat zákazníka a na autě více vydělat.