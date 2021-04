Lidé během první vlny pandemie na silnicích méně bourali. Povinné ručení tak zdraží jen málo

Letošní zdražování se projeví také na povinném ručení. Toto pojištění auta musejí mít sjednáno všichni řidiči bez výjimky, neboť je zákonem dané. Průměrně se částka za tento typ pojištění vyšplhá na 3 066 Kč za rok. Zdá se vám to moc? Oproti loňsku přitom dochází k citelnému snížení dynamiky nárůstu cen. Podle České kanceláře pojistitelů minulý rok vzrostla cena pojistného o 4, 5 %.

Pandemie ovlivnila situaci i na českých silnicích

Trvající pandemická situace má totiž vliv i na dopravní situaci v České republice. Během první vlny koronaviru klesly počty nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí nebo nesprávným předjížděním. Právě havárie tohoto typu často končí tragicky. Co se týče budoucího vývoje, očekává se spíše zatížení automobilové dopravy, tudíž i vyšší pravděpodobnost, že řidiči budou bourat.

Výslednou cenu pojištění ovlivníte

Výsledná cena povinného ručení se vždy počítá na objem budoucích škod. Pojišťovna si však může podmínky ve svých smlouvách upravovat a regulovat. Chcete mít jistotu, že na povinném ručení zbytečně nepřeplácíte? Zkuste online kalkulačku na pojištění auta, která vám napoví, kdo má na trhu nejlepší ceny.

Na obcházení zákona raději zapomeňte

I když nemůžete tak docela ovlivnit, zda dojde k nehodě, výslednou cenu povinného ručení máte zčásti ve svých rukou. Do hry totiž vstupují další parametry, jako je věk řidiče (čím jste starší, tím jste považován za zkušenějšího řidiče, tudíž hrozí i menší riziko havárie), místo bydliště (ve větším městě s hustější dopravou bývá povinné ručení dražší), objem motoru, velikost vozu a rok jeho výroby. Před pořízením kovového miláčka na čtyřech kolech tak vezměte v potaz i tyto faktory. Přemýšlíte, zda se vám povinné ručení vyplatí? Odpověď zní: rozhodně ano. Pokud byste potřebné pojištění neměli, všechny vzniklé škody byste museli zaplatit z vlastní kapsy. Navíc by vám za porušení zákona hrozila pokuta až do výše 40 000 korun.