Ceny pro Česko zveřejněny. VW ID.4 startuje pod magickou hranicí, za vyšší výbavu tučný příplatek

„Volkswagen ID.4 je elektromobilem, který splňuje veškeré požadavky současných zákazníků na komfortní a bezpečnou mobilitu s nulovými emisemi,“ říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Ve variabilním interiéru naleznou uživatelé velkorysý prostor pro celou rodinu i volnočasové aktivity. Díky kompaktním rozměrům a snadné ovladatelnosti se ID.4 cítí jako ryba ve vodě i ve městě. A skvělý jízdní komfort v mimořádně tichém interiéru – spolu s dlouhým dojezdem na jedno nabití – předurčuje naše první SUV s elektrickým pohonem také k příjemnému cestování.“

Po úspěšném předprodeji úvodní speciální edice ID.4 1ST jsou nyní pro objednání k dispozici standardní verze modelu ID.4. Zákazníci v České republice mají na výběr sedm variant výbav: City (od 991 900 Kč), Style (od 1 104 900 Kč), Life (od 1 181 900 Kč), Business (od 1 283 900 Kč), Family (od 1 314 900 Kč), Tech (od 1 399 900 Kč) a Max (od 1 486 900 Kč).

Volkswagen ID.4 City s cenou pod hranicí jednoho milionu korun nabízí sadu akumulátorů s kapacitou 52 kWh, kterou lze nabíjet výkonem 7,2 kW (střídavý proud), resp. 100 kW (stejnosměrný proud). Sériová výbava zahrnuje mimo jiné 19“ ocelová kola, paket Infotainment s navigačním systémem Discover Pro 10“ a telefonním rozhraním Comfort včetně indukčního nabíjení a paket Comfort, jehož součástí jsou elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, středová konzola High, vyhřívání sedadel vpředu, vyhřívání kůží obšitého multifunkčního volantu a dva vstupy USB-C pro nabíjení vzadu.

Volkswagen slibuje, že ID.4 se snadno řídí ve městě, na okresních silnicích i na dálnici | foto: Volkswagen

Verze Style má oproti variantě City navíc mimo jiné paket Comfort Plus (např. 3zónová automatická klimatizace Climatronic, variabilní podlaha zavazadlového prostoru), paket Assistance (přednárazový bezpečnostní systém PreCrash, zadní kamera, bezklíčkový přístupový systém) a paket Design (světlomety IQ.Light – LED Matrix, zadní svítilny LED s funkcí animace, tmavě tónovaná skla oken vzadu).

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Od verze Life disponuje Volkswagen ID.4 největší akumulátorovou baterií s využitelnou kapacitou 77 kWh. Při jejím nabíjení je možné využívat výkon až 11 kW (střídavý proud), resp. 125 kW (stejnosměrný proud). Life k tomu přidává pakety Infotainment a Comfort. ID.4 Business má navíc ještě pakety Assistance a Design, zatímco Family disponuje pakety Comfort a Design ve verzích Plus, takže cestování s celou rodinou zpříjemňuje například panoramatické střešní okno.

Požadavkům technicky orientovaných zákazníků vychází v maximální míře vstříc ID.4 Tech s pakety Infotainment Plus (mj. navigační systém Discover Pro 12“, průhledový displej s rozšířenou realitou), Comfort Plus, Assistance Plus (např. prostorový kamerový systém Area View 360°, bezdotykové otvírání a zavírání zadního výklopného víka Easy Open & Close) a Design Plus. Vrcholná verze Max k tomu přidává ještě tepelné čerpadlo a paket Sport Plus.

Nový Volkswagen ID.4 kombinuje ekologický, tichý a komfortní provoz elektromobilu s všestranností SUV. Stejně jako kompaktní hatchback ID.3 vychází i SUV ID.4 z nové modulární platformy pro elektromobily MEB, která nabízí všechny zákaznické výhody vyplývající ze specifické konstrukce výhradně pro elektromobily. Zákazníci se tak mohou těšit na mimořádně prostorný interiér a pozoruhodnou jízdní dynamiku ve spojení s vynikající úrovní komfortu, k níž přispívá i sotva slyšitelný elektromotor a minimální aerodynamický hluk.

Volkswagen ID.4, vyráběný pro evropské trhy v německém Cvikově, je v současnosti k dispozici se dvěma velikostmi akumulátorové baterie a dvěma výkonovými stupni elektromotoru. Menší sada akumulátorů nabízí využitelnou kapacitu 52 kWh, která postačuje k dojezdu až 348 km (WLTP). Větší verze s využitelnou kapacitou 77 kWh vyžaduje doplnění elektrické energie nejpozději po ujetí 522 km (WLTP). Rychlým nabíjením stejnosměrným proudem o výkonu 125 kW, například z nabíjecích stojanů sítě Ionity, lze za pouhých 30 minut doplnit dostatek elektrické energie pro ujetí dalších 320 km (WLTP).

Elektromotory se pro model ID.4 dodávají ve výkonových variantách 109 kW a 125 kW pro baterii s kapacitou 52 kWh a 150 kW pro baterii s kapacitou 77 kWh. Výkonnější verze modelu ID.4 zrychlí z 0 na 100 km/h za 8,5 sekundy. Nejvyšší rychlost je u všech verzí elektronicky omezena na 160 km/h. Elektromotor je uložen vzadu a pohání zadní kola. K elektrickému SUV ID.4 lze připojit přívěs o hmotnosti až 750 kg (nebrzděný), resp. 1000 kg (brzděný). Robustní charakter elektrického SUV umocňují velká devatenáctipalcová kola ve spojení se světlou výškou 210 mm. V závislosti na poloze opěradel zadních sedadel nabízí zavazadlový prostor objem 543 až 1575 litrů.