Z HISTORIE BMW. Vznik barev a loga BMW M

Známou skutečností je, že písmeno „M“ v názvu BMW M znamená „motorsport“. Pro samotné BMW je typická bavorská světle modrá barva, která se objevuje v jeho logu. Dnes je ale doplněna tmavě modrou, jež byla dříve fialová, a červenou. Zejména u červené je příběh velmi zajímavý a v konečném důsledku ne zcela jednoznačný.

Práce na logu BMW M začaly v roce 1972 se vznikem BMW Motorsport GmbH (od roku 1993 BMW M GmbH), jehož ředitelem byl Jochen Neerpasch. Ten chtěl vytvořit novou identitu závodní divize společnosti, a spojil se proto s tehdejšími designéry BMW Wolfgangem Seehausem (interiéry) a Manfredem Rennenem (exteriér). Právě Seehaus byl tím, kdo vytvořil trojici barev – modrá, fialová a červená – jež je dnes ikonická.

Nebylo to ale tak jednoduché …

Marc Thiesbürger je historik zaměřený na automobily a automobilové závody a pracující pro BMW Classic. Ten na základě různých archivních materiálů k původu barev v logu uvádí, že modrá je typickou barvou BMW, červená by mohla být inspirací americkou firmou Texaco a fialová vznikla jejich spojením. Zapojení Texaca ale ve skutečnosti není nikde doloženo. Samotné Texaco k tomu sdělilo: „Mohlo by to tak být, že červená v barevném schématu BMW M reprezentuje Texaco. Původně totiž probíhaly rozhovory o možném sponzorství, nicméně ty byly na konci roku 1972 ukončeny a ke spolupráci nikdy nedošlo.“

Thiesbürger ale z některých návrhů v archivu BMW Group vyvozuje, že Seehaus již tehdy barvu Texaca do designu nového závodního vozu zakomponoval. Mohl tím například chtít posílit pozici společnosti při vyjednávání o sponzorské smlouvě. Zajímavé je, že zatímco Jochen Neerpasch potvrdil příběh spojený se značkou Texaco, Rennen, který se na výsledném designu taktéž podílel, popírá, že by tato americká společnost nějakým způsobem ovlivnila výběr barev. Dnes BMW M GmbH oficiálně říká, že modrá je barva BMW, červená patří motorsportu a fialová, respektive dnešní tmavě modrá je jejich kombinací.

BMW M | foto: BMW

Závodní premiéra nového barevného schématu na BMW 3.0 CSL.

Jochen Neerpasch po konzultacích se Seehausem nakonec vybral kombinaci modré, fialové a červené, protože byla dobře odlišitelná i na černobílých fotografiích. Trikolora BMW M se rychle dostávala na karoserie závodních vozů společnosti Bayerische Motoren Werke. Premiéru měl tento nový design v roce 1973 na BMW 3.0 CSL, které se postupně stalo závodní ikonou nejen své doby. Výsledný design podle Neerpasche navrhl externí grafický designér Pierre Mendel ve spolupráci s Manfredem Rennenem. Barevné schéma s trojicí barev v různých podobách používá závodní divize BMW dodnes.

BMW M | foto: BMW

Doplněné písmeno „M“ a další vývoj loga BMW M.

Trojice M barev v podobě modré, červené a fialové se ale používá déle než samotné logo, jehož součástí je dodnes písmeno „M“. Zatímco trojice barev byla na závodním voze k vidění již v roce 1973, „M“ se u ní objevilo až v roce 1978, kdy mělo premiéru BMW M1 – první samostatný vůz divize BMW M GmbH. Od té doby se začalo i na označeních M modelů BMW používat spojení trojice barev a písmena „M“.

Podobu tohoto loga, tedy zejména jeho sešikmení a propojení se specificky navrženým písmenem M, má vyjadřovat dynamiku a rychlost. Celkový design loga vznikl u společnosti Italdesign přímo pod vedením Giorgetta Giugiara, proto je tvar písmena M známý také jako „Giugiarovo M“.

Postupně se logo a barevné pruhy BMW M jen mírně upravovaly. Největší změnou byla výměna fialové barvy za tmavě modrou. Nejnovější úprava pochází z letošního března 2020, kdy došlo také k úpravě komunikační podoby loga BMW. Nové logo již nemá trojrozměrnou podobu, je jednodušší a dvoudimenzionální, stále si ale zachovává spojení světle modré, tmavě modré a červené doplněné bílým písmenem „M“.

Nové BMW M2 Competition | foto: BMW

Často se ale zapomíná, že barevné schéma BMW M v podobě modré, fialové a červené se objevilo dříve než jejich spojení v logu BMW M. Samotné BMW totiž tyto barvy používalo kolem svého loga od roku 1973. Barvy byly různými způsoby uspořádány koncentricky kolem klasického loga. Podle Neerpasche je tento design dílem švýcarského grafického studia Müller.

„Vytvoření a použití loga BMW M(otorsport) bylo z dnešního pohledu průkopnickým přístupem při tvorbě identity značky,“ řekl Marc Thiesbürger, expert z BMW Classic. To ostatně ukazuje také skutečnost, že vzhled loga a jeho provedení se od jeho návrhu počátkem 70. let až do současnosti změnilo jen minimálně. A proč by jej také chtěl někdo měnit? Dnes díky němu poznají nejen automobiloví nadšenci, že vůz, který jej nese, v sobě ukrývá mimořádný sportovní potenciál.