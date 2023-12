Toyota pracuje na bateriích s dojezdem až 1100 km

Předpokládá se, že dojezd vozu využívajícího takovou baterii bude přibližně 1100 km, přičemž odhadovaná doba rychlého nabíjení bude přibližně 20 minut (z 10 na 80 procent). Vývoj nové baterie je součástí strategie Battery 3R, kterou se firma rozhodla ještě urychlit.

Toyota také průběžně pracuje na průlomových bateriích s pevným elektrolytem, které by se mohly ve vozech objevit v letech 2027-2028. Taková baterie by měla umožnit dojezd až 1 200 km s dobou rychlého nabíjení do 10 minut.

Baterky najdou další využití

Životní cyklus baterií je důležitý zejména u elektromobilů. Aktivity Toyoty v této oblasti zahrnují vývoj bateriových technologií tak, aby baterie používané v elektrických a hybridních vozech byly účinné, měly dlouhou životnost a zákazníci si mohli být jisti jejich kvalitou po celou dobu životnosti vozu. Jakmile baterie přestanou být vhodné pro použití v automobilu, mohou najít další využití jak v automobilovém průmyslu, tak v jiných hospodářských odvětvích.

Společně s energetickou společností JERA automobilka vybudovala první víceúčelové úložiště energie Sweep Energy Storage – zařízení vytvořené z použitých baterií pocházejících z elektricky poháněných automobilů. Tento systém umožňuje využít celou dostupnou kapacitu každé baterie bez ohledu na její výkon, spotřebu či míru opotřebení.

Společně s Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) vyvíjí Toyota stacionární úložiště energie o kapacitě 3 MWh, tvořené bateriemi získanými z hybridních a elektrických vozů Toyota, pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů, přeměnu stejnosměrného proudu na střídavý a jeho dlouhodobé využití.

Redukce, recyklace a znovuvyužití použitých baterií

Strategie Battery 3R zahrnuje redukci, recyklaci a znovuvyužití použitých baterií ve spolupráci s partnery v celosvětovém měřítku. Hlavním cílem značky je nadále podporovat rozvoj bateriových elektromobilů a také místní společenství.