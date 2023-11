Pět nejčastějších omylů spojených se zimní dovolenou v karavanu

1. Nenajdeme vhodné parkovací místo

I když je velká část kempů přes zimu zavřená, nemusíte věšet hlavu. Mnoho zahraničních i českých lyžařských středisek je na karavany dobře připraveno a některé z nich nabízí za malý poplatek také možnost připojit se na elektřinu i vodu. Výhodou je i to, že parkovací stání si na rozdíl od hotelů nemusíte rezervovat několik měsíců dopředu a místo pro svou zimní dovolenou si tak můžete klidně vybrat na poslední chvíli podle toho, kde zrovna panují ty nejlepší lyžařské podmínky. A pokud vám nebude vyhovovat, stačí zařadit jedničku a vydat se za čerstvým prašanem kamkoliv jinam.

2. Karavan nedokážeme pořádně vytopit

Asi nejčastější důvod, proč se lidé rozhodnou nechat karavan přes zimu doma, je mylná představa, že v něm přes noc na horách bude zima. Doby, kdy se v autech nedalo přes zimu bez vypnutého motoru vydržet, jsou už ale dávno pryč. Obytňák si můžete bez problémů vytopit na příjemných 22 stupňů. A silné mrazy jde zejména v moderních autech přečkat díky nezávislému a postupnému vytápění interiéru.

Obecně se doporučuje dát přednost plynové lahvi s čistým propanem, protože ten se vypaluje, i když teplota klesne pod bod mrazu. Při používání čistého propanu se navíc nemusíte obávat toho, že přestanou fungovat všechna zařízení připojená na plyn, což ve chvíli, kdy nejste připojení na elektřinu, znamená také ohřev vody nebo provoz lednice. Alternativou je také vytápění za pomoci nafty – to bývá sice trošku hlučnější, není ale nijak náročné na spotřebu. Během jedné noci spálí maximálně 1,5 litru.

Při zimní dovolené v karavanu je potřeba mít na mysli, že teplota uvnitř by ani během vaší nepřítomnosti neměla klesnout pod 10 stupňů Celsia. Hrozí pak totiž, že se automaticky vypustí voda, která má zabránit popraskáním rozvodů v autě. Doporučujeme proto kontinuální vytápění, které je navíc i energeticky úspornější.

Vítaným pomocníkem jsou digitální termostaty, které nabízí i možnost nastavit si přesnou hodinu a teplotu, na kterou chcete mít obytku vyhřátou. „Neexistuje snad lepší pocit, než když na lyžích sjedete poslední jízdu a dole na parkovišti na vás čeká příjemně vytopený obytňák,“ říká Lukáš Janoušek, CEO online půjčovny obytných vozů Campiri.

3. Bude nám chybět hotelový komfort

Zimní dovolená v karavanu má jednu velkou výhodu – nejste vázaní na jedno místo, jako byste byli v hotelu. Často se zakoupený skipas vztahuje na více areálů. Vy tak můžete snadno přejet na jiné místo a být na čerstvém manšestru první. Navíc se nebudete muset mačkat v přeplněných skibusech ani trmácet v přeskáčích do hotelové lyžárny a na zastávku.

Podobné je to i se stravováním. Není třeba platit polopenzi a chodit na jídlo ve vyhrazeném čase nebo pronajímat dražší apartmán s vlastním zázemím. Plnou ledničku je možné zajistit v nejbližší prodejně a všechny vozy z flotily Campiri mají ve výbavě dvě plynové lahve.

4. V karavanu není dostatek místa na všechno lyžařské vybavení

Lyže, snowboard, přeskáče, helmy, saně a objemné zimní oblečení. Nedovedete si představit, jak budete v obytňáku s tímto vším, a ještě s dalšími lidmi fungovat? Zbytečná obava! Řada vozů se vyrábí s integrovanou garáží, do které se všechny velké věci snadno uskladní. Pokud s sebou berete na dovolenou i dětské pasažéry, je potřeba přibalit některé věci, které byste bez nich zřejmě mohli nechat doma. Děti jsou více než dospělí náchylné na prochladnutí. Určitě proto neuděláte chybu, když sbalíte více dek, nahřívacích polštářků nebo například termofor. Důležité je přidat také některé věci do lékárničky. Obsahovat by měla léky na všechny běžné potíže, jako je horečka, nachlazení, průjmy a zvracení. Pro společnou večerní zábavu ale nezapomeňte také na hračky, oblíbené rodinné deskové hry a knížky, které můžete číst dětem před spaním.

5. Co s mokrým oblečením?

Známe to všichni, ať je na horách počasí sebehezčí, některé oblečení nebo boty se prostě vždy namočí. O to, že je při dovolené v karavanu neusušíte, nemusíte mít obavy – i na tohle konstruktéři mysleli. Oblečení se dá pověsit například do sprchy. Ještě lepší způsob je nechat ho uschnout v integrované garáži, která bývá často také vytápěná. Pak už si pořídit jen skladný sušák a máte privátní sušárnu. Alternativním řešením jsou také třeba samolepící háčky, které se dají umístit kdekoliv po obytňáku. Problém nebude ani s vysušením lyžařských nebo snowboardových bot. V prodeji jsou vysoušeče, které můžete zapojit do zásuvek, které máte ve voze k dispozici.