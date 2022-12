Kde jsou v Evropě povinné zimní pneumatiky? Stručný přehled a důležité právní předpisy

Obecné doporučení pro používání zimních pneumatik platí pro období od 1. října do 30. dubna, respektive od podzimu do Velikonoc. Český zákon o přezutí pak hovoří následovně: „Dle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze toto vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.“

Povinnost zimních pneumatik platí ve většině zemí

Se zněním zákona o zimních pneumatikách, který platí v České republice, se lze setkat také v mnoha ostatních evropských zemích, tedy především v těch, kam tuzemští řidiči nejčastěji jezdí za zimními sporty – v Rakousku, Itálii, Francii nebo ve Švýcarsku.

V některých zemích jsou ale pravidla ještě přísnější a zimní pneumatiky musí mít řidič na svém autě obuté, ačkoli na vozovce není ani centimetr sněhu či ledu. Mezi takové země řadíme například Turecko, Chorvatsko, Slovinsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Až na výjimky u těchto zemí nepřekvapí, že jsou zde zimní pneumatiky bez rozdílu povinné, neboť souvislá vrstvu sněhu a ledu se zde nachází po většinu roku.

Na opačném pólu se naopak nacházejí země jako Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko nebo Kypr. V nich povinnost zimních pneumatik uzákoněná není, což je u části z nich způsobené jejich příhodným středomořským klimatem. Dalšími zeměmi, které spadají do této skupiny, jsou například sousední Polsko, Ukrajina, Bulharsko nebo vnitrozemské Maďarsko.

Minimální hloubka dezénu se v jednotlivých evropských státech liší

Čeští řidiči jsou už dlouhou dobu zvyklí, že minimální povolená hloubka dezénu by na jejich zimních pneumatikách měla činit alespoň 4 mm. Tuto velkou hloubku dezénu najdeme pouze v několika zemích s nejtvrdšími zimními zákony. Velká část Evropy je o něco benevolentnější, když povoluje jako minimum dokonce jen 3 mm. Velké překvapení představují země jako Německo, Itálie, Švýcarsko nebo Španělsko, kde zákony stanovují minimální povolenou hloubku dezénu zimních pneumatik na pouhých 1,6 mm.

„S klesající hloubkou dezénu klesá výkonnost pneumatik zejména na mokrém povrchu. Pro zajištění spolehlivé trakce a dobré přilnavosti na zasněženém a zledovatělém povrchu by tak měla být hloubka dezénu vždy dostatečná,“ říká Aleš Langer, šéf Technického zákaznického servisu ve společnosti Continental Barum, a dodává: „Zimní pneumatiky by měly mít na své bočnici vždy označení symbolem sněhové vločky se třemi alpskými vrcholy (3 PMSF = Three Peak Mountain SnowFlake). Základní označení písmeny M+S (Mud + Snow, tedy Bláto + sníh) postačuje z pohledu tuzemského zákona, nezaručuje však ani minimální zimní vlastnosti pláště. Po roce 2010 převzala Evropa do své legislativy původně kanadské značení 3 PMSF, kdy musí pneumatika prokázat své zimní vlastnosti v testech a posléze od roku 2018 zařadilo Německo jako první tento symbol pro označení zimních pneumatik. Tento symbol jako značení pneumatik je postupně vyžadován v některých dalších zemích – např. v Norsku, Finsku, ve Švýcarsku a dalších. U nás zatím stále stačí pouze označení M+S. V souvislosti s aktuálním vývojem zákaznických trendů je dobré dodat, že stejné značení (M+S a 3 PMSF) najdeme dnes na bočnicích zimních i celoročních pneumatik všech renomovaných výrobců, tedy dle zákona je jejich použití v zimě možné.“

Klíčové vlastnosti zimních pneumatik jsou vždy podrobně zkoumány během každoročního testování. V letošním roce byla nejúspěšnější pneumatika Continental WinterContact TS 870, jež obsadila tři prvenství v testech renomovaných automobilových klubů v Německu (ADAC), Rakousku (ÖAMTC) a Švýcarsku (TCS).