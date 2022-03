Tohle za zatáčkou nečekáte. Po páté ráno opatrně

Počet divokých prasat v krajině v posledních desetiletích významně narostl. Na řadě míst je dnes jejich populační hustota vyšší než jeden jedinec na jeden km2 a trvale roste. A stále více ohrožují řidiče na silnicích v ČR. Portál nehod se proto ve své analýze podíval na to, kdy a kde je nutné si dát na černou zvěř na silnicích největší pozor. Okres Česká Lípa patří k těm nejrizikovějším z pohledu střetu s divokou a obzvlášť prasetem

Podle datové analýzy Portálu nehod vede žebříček míst s největší četností střetů s divokými prasaty v Libereckém kraji silnice č. 9 poblíž obcí Lesná a Sosnová v okrese Česká Lípa. Za poslední dva roky zde došlo ke 14 nehodám po střetu se zvěří. Je to místo, které v sobě spojuje všechny rizikové faktory střetu se zvěří. Jde o relativně rovný úsek za katastrem obce, který „láká“ řidiče přidat plyn poté, co opustí „padesátkovou“ zónu. Silnice je z obou stran obklopená poli, která se stávají eldorádem divočáků, kteří se do nich dostávají z blízkého lesa.

Totéž lze říct i o druhém nehodovém místě v TOP 5 Portálu nehod. Je opět poblíž konce obce, úsek je obklopen poli a nedaleko je hustý les – jde o silnici č. 270 na 35. km. Jde o několik kilometrů rovný úsek poblíž Jablonného v Podještědí a České Vsi v Libereckém kraji. Za poslední dva roky zde došlo k dvanácti nehodám.

A do třetice se stejná situace opakuje i na dalším místě, kde podle analýzy hrozí nejvíc střet s divočáky – jde o silnici č. 262 na 11. km poblíž České Lípy. Ze všech stran je celý úsek obklopen zemědělskými pozemky, za nimiž je rozlehlý les. Za poslední dva roky zde došlo k 11 nehodám po střetu se zvěří.

Prasata se chovají jinak než srny. Na černou pozor po páté ráno a desáté večer

Když se podíváme blíže na příčiny nehod, které vznikají vinou střetu se zvěří, tak jednoznačně vede vysoká. Podíl divokých prasat je však poměrně vysoký, a co je podstatné, v průběhu roku se mění.

„Za celý rok 2021 došlo k 15 261 dopravním nehodám se střetem se zvěří (meziroční nárůst o 5,6 %) s celkovou výší škody 631 mil. Kč (nárůst o 14,7 %), což představuje průměrnou výši jedné dopravní nehody cca 41 tis. Kč (nárůst o 8,6 %),“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, a dále dodává: „75 % všech nehod při střetu se zvěří nastává po střetu vozidla se srnou a druhé nejčastější zvíře, které je příčinou nehod při střetu se zvěří, je v 11 % divoké prase. V případě střetu se srnou vychází průměrná výše škody na vozidle 31 947 Kč, zatímco v případě nehody s divokým prasetem se jedná o 44 626 Kč, tedy o 40 % více, než je tomu u střetu se srnou.“

„Nejvíce rizikový měsíc z pohledu srážek s vysokou zvěří je měsíc květen, druhé maximum je pak v říjnu. U nehod s divokým prasetem je to však jiné. Počet nehod kontinuálně od února roste a kulminuje na přelomu 3. a 4. čtvrtletí. Nejrizikovější je říjen a listopad, kdy je počet nehod téměř trojnásobný oproti jarním měsícům,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

A v kterou denní dobu nám nejvíce hrozí, že na silnici potkáme divočáka? Je to – zjednodušeně řečeno – úsvit a soumrak. K nejvíce nehodám dochází totiž v prvním a čtvrtém kvartálu v 19–20 hodin. Nejrizikovější hodina ve 2. a 3. čtvrtletí je 22. hodina. Ranní maximum je pro všechna čtvrtletí stejné – a to 5. hodina.

„Z dat plyne, že právě 22. hodina je z pohledu rizika střetu s divokým prasetem nejrizikovější ve čtvrtém kvartálu, kde je podíl nehod s divokým prasetem vůči všem nehodám (vysoká zvěř + divoké prase) téměř 42 %,“ řekl Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.