Na český trh míří auta po loňských záplavách v Německu

Výkupem takového auta, jeho opravou a následným prodejem kupujícímu, který o jeho skutečné historii nemá tušení, si mohou nepoctiví prodejci přijít na desítky tisíc korun. Riziko zakoupení takové vozu zvyšuje také skutečnost, že ne vždy musí jít přímo o podvod. Někteří prodejci mohou vykoupit již opravené vozidlo bez znalosti jeho minulosti a nabízet ho zákazníkům bez informace, že bylo zatopené.

„V posledních týdnech jsme zaznamenali v našem prověřovacím systému AUTOTRACER auta po pojistné události, které byly pojišťovnou vyhodnoceny jako totální ekonomická škoda na základě poškození letními záplavami a později byla tato zaplavená vozidla inzerována již opravená na českých inzertních portálech,“ informuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už více než 30 let pomáhá motoristům bojovat proti podvodným praktikám na trhu prodávaných ojetých aut.

Individuální dovozci a obchodníci s ojetými auty běžně hledají auta na německých aukčních portálech i u obchodníků v Německu. Vozidla před dovozem zpravidla prověřují, nicméně ne vždy se dozví informace o poškozeních a častěji je to tak, že se dovozce o problému na vozidle dozví, ale i přesto se rozhodne poškozené vozidlo zakoupit a poté opravené nabízet zákazníkům. Závadové informace o vozidlech pak dovozce či prodejce auta často zákazníkům zatají, což může novému majiteli auta za pár měsíců přinést nepříjemné překvapení.

Proč je koupě zaplaveného auta rizikem?

Záludností zaplavených aut je, že problémy s elektronikou nebo motorem mohou přijít i za několik měsíců po vyčištění a vysušení auta.

„Novější automobily jsou mnohem náchylnější na důsledky záplav než vozy technologicky zastaralejší. Vedle jejich bohaté elektronické výbavy to souvisí s materiálovými úsporami v rámci snižování výrobních nákladů. Nejnáchylnějšími agregáty tak již dnes nejsou motory, manuální převodovky ani podvozkové součásti, ale především elektroinstalace a emisní systémy. Kontrolu je tedy potřeba zaměřit zejména na kabelové svazky a jejich spoje (konektory), zejména v těžko dostupných průchodech a kanálech uvnitř karoserie. Pokud se do katalyzátorů či filtrů sazí umístěných ve výfukovém potrubí pod vozidlem anebo do nádrží na palivo, AdBlue a jiné provozní náplně dostane kalná voda, není snadné a někdy vůbec možné, tato místa vyčistit natolik, aby vozidlové systémy nadále spolehlivě fungovaly. Majitele pak mnohdy čeká komplikovaný proces zprovoznění vozidla za cenu dlouho se vlekoucího hledání příčiny závady, následované výměnou dílů v ceně blížící se nákladům na pořízení takového „auta za všechny peníze“. Proto je opravdu potřeba býti ve střehu a takovýmto nabídkám se buď vyhnout anebo si nechat vozidlo před koupí prověřit od nezávislého odborníka,“ popisuje možné technické problémy zaplavených aut Jan Karnolt, technik a odborník na vozidla Ford

Jak poznat zaplavené auto?

Následky zaplavení auta se poměrně špatně odstraňují. U vozidla si všímejte následujících vlastností:

• Zatuchlý zápach v interiéru

• Stopy po blátu a usazeninách pod čalouněním nebo koberci

• Zoxidované nebo rezivějící uchycení sedaček

• Nepravidelný chod motoru

• Nefunkční elektrické nebo elektronické části vozidla