Čech si koupil Mustanga. Po roce mu zbyly oči pro pláč a německý autobazar mlčí

„Bohužel naše zkušenosti jsou takové, že se zatajuje přes 90 % havárií, třetina aut má stočený tachometr a poměrně často se lze setkat také s tím, že u vozu není v inzerci uvedený správně rok výroby, ale místo něj je uvedený rok první registrace. A v době protipandemických opatření, kvůli kterým se prodejcům snížily zisky, podvodů ještě přibývá,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia s tím, že by chtěl lidi varovat, aby si v této době dávali při pořizování ojetého vozu ještě větší pozor na případné podvody.

Podvodům nyní více než dříve nahrává fakt, že velký podíl kupujících omezuje prostředky na pořízení vozu, ale zároveň tito lidé nejsou příliš ochotni vzdát se svých představ o vozu, tedy zpravidla požadovaného roku výroby či počtu najetých km. Někteří prodejci se tak pomocí stáčení tachometrů či neuváděním skutečného roku výroby snaží naplnit očekávání zákazníků a zároveň navýšit své zisky.

Podvody jsou kvůli koronaviru častější i u mladých ojetin

„Podvody tu byly, jsou a budou vždy, v poslední době se však s nimi častěji setkáváme i u mladých ojetin,“ vysvětluje Pajer. Například uvedením roku první registrace místo výroby může prodejce na mladším voze vydělat nižší desítky tisíc korun. Ačkoli je většina aut vyrobena a registrována ve stejném roce, někdy je totiž rozdíl mezi těmito daty rok, ale i několik let. Omladit vůz tímto způsobem je pro prodejce lákavé zejména u aut, která byla vyrobena na konci roku a zaregistrována na počátku následujícího. Rok výroby navíc není uvedený ani v technických průkazech, ze kterých se kupující dozví jen datum první registrace.

„Chtěli bychom, aby si lidé uvědomili rizika, která na ně číhají, a proto bychom chtěli ukázat příklady toho, s čím jsme se v posledních týdnech setkali. Jedná se i o podvody, které i nás někdy překvapí,“ říká Pajer a uvádí jako příklad vůz Ford Mustang, jehož majitel dal souhlas se zveřejněním svého příběhu i fotografií vozidla, které si zakoupil v Německu v lednu 2020. První registrace vozu se uskutečnila v srpnu 2019. Z pohledu provozu si tedy kupoval prakticky nové auto, kterému běžela dvouletá záruka teprve pár měsíců a které je v záruce až do srpna letošního roku. Když ale chtěl vůz o necelý rok později prodat, autobazar, na který se obrátil, ho odmítl vykoupit a majiteli předal výpis z prověření historie vozidla v systému AUTOTRACER od Cebia, v němž byly fotografie vozu již z roku 2017.

Ford Mustang po totální havárii, škoda 1,6 milionu Kč | foto: Cebia, spol. s r.o.

Auto bylo havarované ještě před tím, než mu běžela záruční lhůta

Ukázalo se, že vůz je o tři roky starší, než si jeho český majitel myslel. Vyroben byl totiž už v červnu 2016. Ještě překvapivější však bylo zjištění, že auto bylo v září 2017 – tedy v době před první registrací a před začátkem plynutí záruční lhůty – havarované. Nešlo přitom o malé poškození, ale o totální havárii, při níž vznikla škoda ve výši 61 000 eur, tedy více než 1,6 milionu korun. Jednalo se pravděpodobně o předváděcí vůz. Skutečnost, že vozidlo je o tři roky starší a navíc po totální havárii, výrazně srazilo nejen jeho cenu, ale také možnost ho dále prodat. Pravděpodobnost, že by mohl majitel vozidlo úspěšně reklamovat u německého prodejce, u něhož ho zakoupil, je mizivá. Prodejce s ním vůbec nekomunikuje.

Jiným příkladem toho, jak se podvádí i při prodeji zánovních ojetin, je také velmi pěkně vypadající Nissan Qashqai s naftovým motorem prodávaný na slovenském inzertním portálu. Vůz z roku 2019 má bohatou výbavu, najeto 18 900 km a prodávající jej nabízí za 14 999 € (cca 390 000 Kč). “Na první pohled velmi dobrá nabídka, která neušla ani jednomu našemu slovenskému zákazníkovi. Těsně před koupí vozidla se rozhodl prověřit si jeho historii v systému AUTOTRACER a nestačil se divit, jaké auto si málem přivezl domů. Dozvěděl se, že auto nepochází ze Slovenska a že bylo v květnu 2020 výrazně poškozeno v Polsku, přičemž pojišťovna vyčíslila opravu vozidla na minimálně 48 705 PLN, tj. necelých 280 000 Kč (fotografie níže). O poškození ani následné opravě nepadlo dle zákazníka ze strany prodejce ani slovo,“ říká dále Martin Pajer.

Tento Nissan Qashqai nabízí na Slovensku jako nehavarovaný za 390 000 Kč | foto: Cebia, spol. s r.o.

Prověřovat je třeba i zánovní vozy

Na těchto případech je vidět, jak je vždy důležité znát celou historii vozidla před jeho koupí a také to, že prověřovat je potřeba i zánovní vozy. „Ruku na srdce: kdo by čekal, že auto bude po totální havárii ještě před tím, než mu začne běžet záruční doba,“ upozorňuje Pajer. Systém AUTOTRACER od společnosti Cebia, v němž se dá historie tuzemských i dovezených vozů prověřit, obsahuje více než miliardu záznamů. Data do něj poskytují pojišťovny, autobazary, autorizované i neautorizované servisy a pneuservisy, výrobci a importéři, policie, finanční instituce či například inzertní a aukční portály z ČR i zahraničí. Lze se tak včas dozvědět, zda nemá auto stočený tachometr, zda nebylo havarované a případně jaká vznikla škoda, jaký je skutečný rok jeho výroby a rok registrace, pro jakou zemi bylo vyrobeno, zda není hlášené jako kradené či zda není zatížené leasingem, jakou má výbavu dle výrobce, zda, jak a za kolik bylo inzerované a případně lze vidět i jeho fotografie ať už jako bouraného auta, nebo nabízeného k inzerci.