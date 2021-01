Řidiči kamionů zatleskají. Do pěti let mají mít v Evropě život snadnější

Do pěti let by mělo z čelních skel kamionů v Evropě zmizet velké množství palubních jednotek. Nahradí je jedna univerzální, splňující požadavky systému elektronického výběru mýta EETS. Bude schopná komunikovat se všemi mýtnými systémy v jednotlivých zemích. Vyplývá to z předpovědí provozovatele služeb pro silniční dopravce Eurowag.