Toyotě se daří, přemýšlí, hledá a rozjíždí novou firmu KINTO

Sídlo bude mít v německém Kolíně nad Rýnem, svoji činnost zahájí v dubnu 2021 a vlastnit ji budou společně Toyota Motor Europe a Toyota Financial Services.

KINTO umožní prodejcům rozšířit tradiční služby prodeje a údržby vozidel o nabídku nových služeb mobility. Zákazníkům tak budou k dispozici vozidla, která chtějí, v požadované době a na tak dlouho, jak budou potřebovat.

Pandemie nového koronaviru postavila před automobilový průmysl i spotřebitele velké výzvy a donutila lidi přehodnotit priority v otázkách životního stylu. Toyota je přesvědčena, že tak široké příležitosti v oblasti služeb mobility tu zatím nikdy nebyly.

Klíčovou roli bude hrát evropská síť prodejců vozů Toyota. Cílem Toyoty je rozšířit partnerskou spolupráci s prodejci, které chce transformovat v poskytovatele služeb mobility s využitím silných stránek v podobě dlouhodobých obchodních vztahů.

Toyota se v USA řadí k předním japonským výrobcům automobilů | foto: pixabay.com

„Nemůžeme jednoduše kráčet nalinkovanou cestou jako naše konkurence nebo kterýkoli další poskytovatel mobility na trhu. Místo toho půjdeme vlastní cestou s využitím našich jedinečných předností, které nás v odvětví mobility odlišují. Pro to, co navrhujeme, zatím není nadefinována žádná strategie, musíme si tedy vytvořit svoji vlastní, postavenou na konkrétních silných stránkách a schopnostech naší firmy. KINTO není jednotlivá služba nebo produkt ohraničený jedním místem. Je to skutečně různorodá záležitost, takže budujeme univerzální obchod pro služby mobility s cílem stát se upřednostňovaným poskytovatelem mobility pro zákazníky všeho druhu,“ říká Tom Fux, generální ředitel KINTO Europe.

Různorodá nabídka KINTO napříč Evropou

Značka KINTO se v Evropě představila v lednu 2020 a služby KINTO postupně oslovily už řady zákazníků.

KINTO One je komplexní služba pronájmu, která byla zatím spuštěna na sedmi evropských trzích, další budou následovat v roce 2021. Nyní je s více než 100 tisíci vozidly středně velkým hráčem v segmentu správy vozových parků.

KINTO Share poskytuje široké spektrum služeb sdílení automobilů, ať již firmám, veřejnosti nebo domácnostem. Tyto služby, aktuálně provozované v Irsku, Itálii, Dánsku, Španělsku a Švédsku, budou postupně uvedeny i v dalších zemích.

KINTO Flex je flexibilní služba krátkodobého předplaceného pronájmu vozidel. Zákazníci KINTO mohou jejím prostřednictvím využívat vozidla napříč celou modelovou nabídkou Toyota a Lexus. Zahrnuty jsou i veškeré související služby a nezbytná údržba.

KINTO Join je nové firemní řešení spolujízdy pro zaměstnance, kteří si mohou vytvářet vlastní soukromé dopravní sítě. Služba původně představená v Norsku a Itálii se brzy bude poskytovat i ve Velké Británii.

KINTO Go je agregované multimodální řešení pro koordinaci cestování, spojující plánování tras, jízdenky veřejné dopravy, parkování, služby taxi a události. Dobrých výsledků již dosahuje v Itálii a v brzké době se plánuje rozšíření do dalších zemí.