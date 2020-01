Elektrická Panda 4x4 od Garage Italia Customs

Fiat Panda je přestavěn po vzoru filmů o Indiana Jonesovi. Původní Panda prošla důkladnou renovací a dostala nový khaki lak. Interiér je vyveden v oranžové alcantře. Výsledek dostal jméno Fiat 'Pandina Jones' Car & Vintage Edition.

Panda 4x4 | foto: carscoops.com

Největší změny se odehrály pod kapotou. Původní benzínový motor se odporoučel a na jeho místo se nastěhoval motor elektrický. Nezvykle je nový motor přimontovaný k původní převodovce. Výkon motoru tedy putuje na všechna čtyři kola a co je u elektromobilů zcela neobvyklé, u Pandy 4x4 se dá řadit.

Jízdní výkony neohromí, elektrická Panda dosahuje maximální rychlost 115 km/h a ani dojezd není nic mimořádného, dle metodiky WLTP dosahuje pouhých 100 km. Není to mnoho, ale na běžné denní dojíždění to stačí. Plné dobití baterii trvá od 3 do 8 hodin v závislosti, zda nabíjíte doma ze zásuvky, nebo z veřejné rychlodobíječky. Zásuvka vozu je schovaná pod víkem palivové nádrže.

Elektrická Panda 4x4 není jediná. Celkem vzniklo 5 vozů s odlišným stylem. Krom této inspirované dobrodružstvím Dr. Jonese, kterého ztvárnil Harrison Ford, je například ještě jeden, který by ocenil Daniel Craig. Ten nese jméno 00Panda a při jeho stavbě se tvůrci inspirovali filmy o agentu 007 jenž brání svět ve službách Jejího Veličenstva.