Úpravy Gumbal kára, část první

Ač byly plány na úpravu našeho BMW 318i byly velkolepé, jak to tak bývá, nebyl pořádně na nic čas. Až nyní jsme se s kolegou sešli a udělali pár nejnutnějších úprav ve stylu pokus a omyl.

Kryt pod motor

Při jízdě v terénu je nejchoulostivějším místem celého vozu olejová vana motoru. Když auto skočí na ostrý kámen, tak jsme dojezdili. O ekologické katastrofě apokalyptických rozměrů ani nemluvě.

A tak jsme s vozem najeli nad montážní jámu. Sundali plastový kryt motoru a zkoumali, jak nejlépe, nejrychleji a nejlevněji ochránit toto zranitelné místo. Nejprve jsme hledali vhodný materiál, ale mezi odpadem na vyhození nebyl žádný plech vhodných rozměrů a tloušťky. Proto jsme zavítali do nejbližší výkupny drahých kovů, kde nám do oka padl silný plech. Slovo dalo slovo a výměnnou za pár drobných mi v ruce přistála velká karboflexka a ať si uříznu, kolik potřebuju.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Materiál na kryt motoru tedy máme, teď jen jak a kam ho přidělat. Nejprve jsme vzali hliníkový U profil a velice technicky bez měření s pomocí kleští a kladiva jsme vytvarovali pomocný rám, který se příchytil samovruty do karosérie E46. Jelikož je hliník slabý, vyztužili jsme ho kouskem prkna, které se válelo kousek od vozu.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Výsledek nás nadchl, ale přeci jen by to chtělo přidat. Proto jsme opět samovruty přidali překližku. Ta je uchycena jak v pomocném hliníko-prkenném rámu, tak i v plastových dílech, kde byl dříve uchycen plastový kryt motoru. Teď už držák krytu drží tak, že se na něm dají dělat shyby (odzkoušeno na vlastní kůži).

Pak už jen přišel čas na samotnou montáž ochranného plechu. Jelikož se samovrutnými šrouby máme nejlepší zkušenost, sáhli jsme po nich i nyní. Prošroubovat silný plech s rukami nad hlavou nebyla žádná sranda, ale dílo se podařilo. Jelikož naše estetické vnímání je na levelu 1000, dali jsme přes funkční kryt ještě ten ozdobený, co tam dávali Bavoři v továrně.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Z výsledku jsme nadšeni a chlubíme se s ním na potkání. Plech je tak silný, že by nás vydržel rány kladivem a věříme, že by snad přežil i výbuch miny. Jediný problém bude do budoucna s výměnou oleje. Výpušťák je momentálně nepřístupný. Ale to je problém našeho budoucího já, takže nás to teď netrápí.

Jelikož dlouhé články nikdo nečte až do konce, skočíme v nejlepším a další úpravy si necháme na příště. Na závěr ještě poděkujeme sponzorům, kteří nám usnadnili naši plánovanou cestu na Balkán.

Firma Topkaravany, Roudnice nad Labem: specialista na prodej, pronájem a servis karavanů

Společnost Arriva: jedna z největších dopravních společností v Evropě

Podřipská tenisová škola

Společnost Normfest, s.r.o.:partner ve věci servisní a údr. chemií, nářadí, vybavení dílen a spotřebního materiálu.