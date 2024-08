TEST Škoda Superb Combi L&K 2,0 TDI 142 kW 4x4 – vrchol nabídky, stojí za to ?

Úvod a ceny

Nový Superb je nabízen ve dvou variantách – liftback a kombík. Co se výbav týče, tak tu jsou aktuálně také dvě – Selection a Laurin & Klement. Čeho je na výběr nejvíc, jsou motory. Základ tvoří mild-hybridní benzínová patnáctistovka 1,5 TSI m-HEV 110 kW a to výhradně s automatem DSG, manuál už v novém Superbu nenajdete. Druhou benzínovou možností je dvoulitr 2,0 TSI s výkonem 195 kW a pohonem 4x4. Naftový motor 2,0 TDI tu je jeden, ovšem ve dvou variantách – základní 110 kW s pohonem přední nápravy a poté dnes testovaná silnější verze s pohonem všech kol a výkonem 142 kW. Poslední možností je plug-in hybridní verze, která nabízí benzínový motor, elektromotor a celkový systémový výkon 150 kW.

Základní cenovka Superbu činí 935 000 Kč (Selection 1,5 TSI, liftback). My však v testu máme kombík v nejvyšší výbavě Laurin & Klement, který má pod kapotou nejsilnější diesel, jehož cena startuje na 1 365 000 Kč.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design byl navržen s ohledem na atraktivitu a aerodynamiku, což se povedlo. Součinitel odporu vzduchu Cx činí jen 0,25, což je úžasná hodnota. Předchůdce měl odpor Cx 0,305. Často to tak bývá, že nízký aerodynamický odpor si příliš nerozumí s líbivými tvary, ovšem zde tomu tak rozhodně není. Přední části dominují ostře řezané LED světlomety a široká maska s chromovými segmenty. V zadní části jsou výrazně menší světla, než u trojkové generace, což z fotek působí lehce disproporčně, ale naživo je to podstatně lepší a z odstupem času se mi zadní část vlastně líbí. Celkově je vzhled exteriéru bez výraznějších emocí a „výstřelků“, díky čemuž bude pomalu stárnout a vydrží vypadat moderně dalších 10 let, stejně jako předchůdce, jehož výroba započala v roce 2015.

Rozměry: 4902/1849/1521/2837 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1748 kg

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř se inovovalo nejvíce. Je zde kompletně přepracovaná celá koncepce palubní desky. Interiér působí proti předchůdci výrazně moderněji a celkově se dá říci, že vypadá na první pohled skvěle. Má to však i nějaká ta „ale“, ke kterým se později dostanu. Teď je však potřeba vyzdvihnout naprosto fantastická sedadla, která jdou popsat pořádnou porcí přídavných jmen – ergonomická, kožená, elektricky ovládaná, vyhřívaná, klimatizovaná, masážní a mimořádně pohodlná. Potěší také možnost prodloužit si sedák a ta masáž? Ta by se dala srovnat s tou, kterou najdeme v německých prémiovkách. Pochvalu si zaslouží i hlavové opěrky, které jsou hezky měkké a je možné je nastavovat ve dvou směrech. Pozice za volantem je tedy perfektní a k dokonalosti mi chybí asi jen trochu výraznější boční vedení a loketní opěrka, která již není polohovatelná.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání a intuitivnost? Na poměry dnešních aut velmi dobré, ovšem v porovnání s předchozím Superbem je to jednoznačně krok zpět. Volič převodovky se přesunul pod volant, což mi vadí – musím se k němu zbytečně natahovat, kruhový pohyb není zrovna intuitivní a celkově působí lacině. Stačilo by malý volič na středové konzoli, jako to má čtyřková Octavia, díky čemuž by byla zachovaná vzdušnost, ale i funkčnost.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment zaslouží v zásadě pochvalu – obrazovka má ideální velikost, vynikající rozlišení a rychlou odezvu. Během testování systém ani jednou nezamrzl. Rozvržení jednotlivých položek může působit méně přehledně, ale je to pravděpodobně jen otázka zvyku. Bezdrátové zrcadlení telefonu (CarPlay) je naštěstí už standardem.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tři kruhové ovladače pod dotykovou obrazovkou jsou dobrým kompromisem pro moderní vzhled, ale jejich ovládání je trochu komplikované. Budu se opakovat, ale Superb třetí generace to měl řešeno jednodušším způsobem – samostatné kolečko pro hlasitost, tlačítko na volbu jízdních režimů, samostatný volič teploty a několik tlačítek pro ovládání proudění vzduchu. Možná to nevypadalo tak moderně, ale ovládání bylo jednodušší.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zpracování a materiály na první pohled vypadají jako pokrok, ale při bližším zkoumání je vidět určitý krok zpět. Starší model měl měkčené plasty pod okny vpředu i vzadu, stejně jako v oblasti, kde si řidič opírá pravé koleno o středový tunel. Tyto části byly u třetí generace Superbu příjemně měkké, což bohužel u nového modelu chybí. Na druhou stranu nový dřevěný dekor je výrazně hezčí a prošívaná imitace kůže na palubní desce vypadá skvěle. Dalším plusem je, že nic nevrže a oceňuji také velké množství USB portů.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost vozu je na výborné úrovni. Vpředu je dostatek místa ve všech směrech a nechybí ani několik praktických odkládacích přihrádek. Vzadu je stále velkorysý prostor pro nohy. Velký kufr s kapacitou 690 litrů, který se po sklopení zadních sedadel rozšiřuje na 1920 litrů, je skvělou zprávou pro velké rodiny. S panoramatickou střechou si zde dokážu představit i pohodlný nocleh.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je výrazně vyspělejší a propracovanější. Platforma MQB, známá svým boucháním při přejezdu nerovností, zde tento efekt stále vykazuje, ale v menší míře než u předchozího modelu. Nové adaptivní tlumiče byly navrženy pro zlepšení komfortu a stability v zatáčkách, což se jednoznačně podařilo. Nechybí ani možnost nastavení jízdního režimu s až 15 úrovněmi tuhosti podvozku. Osobně preferuji komfortnější nastavení, ale občas využívám tužší sportovní řízení a při klidné jízdě volím režim Eco, který umožňuje plynulé "plachtění." Celkově je jízdní komfort velmi dobrý.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Posledně testovaný Superb jsem kritizoval za příplatkové 19 palcové disky, které zde nejsou, což je skvělá zpráva. Devatenáctky jsou sice jsou krásné, ale připlácet za to, abych měl horší komfort a snáz odřená kola, to mi nedává smysl. Tyto 18 palcové disky jsou v ideálním balancu mezi komfortem a líbivým vzhledem.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je třeba vyzdvihnout aerodynamiku vozu a dvojitá okna, která zajišťují mimořádné odhlučnění. Ve městě to sice není tak patrné, ale na dálnici vám při 130 km/h bude připadat, jako byste jeli jen „stovkou“. To může být na okreskách trochu nebezpečné, protože snadno jedete rychleji, než si uvědomujete. Při rychlejší jízdě se tlumiče ve sportovním režimu ztuhnou, ale stále poskytují poměrně komfortní jízdu. Svižná jízda tedy není problém, ale když začnete tlačit na pilu více, je cítit, že v sedačkách nemáte dostatečnou oporu, vůz působí těžce a v zatáčkách se nedotáčivě hrne ven. Verze s pohonem předních kol je o 72 kg lehčí, díky čemuž nepatrně ochotněji zatáčí.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se nachází osvědčený dvoulitrový diesel 2,0 TDI 142 kW, kde se zapracovalo na jeho úspornosti. Z toho důvodu nabídne o 5 kW nižší výkon, než měl předchůdce. Potěší svým kultivovaným projevem a dobrým odhlučněním. Převodovka DSG prošla optimalizací a měla by nabídnout ještě plynulejší jízdu včetně plavných rozjezdů. Oproti slabší verzi je zde znát lepší dynamika a pružnost. Akcelerace na stovku zabere 7,6 vteřin, což je o 1,7 vteřin lepší, než u 110 kW silné verze. 9,3 vteřin, což je jen o desetinu pomalejší. Maximální rychlost je lepší jen nepatrně a to o 8 km/h. Nejsilnější diesel se tedy rozjede až na 230 km/h.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se spotřeby týče, tak je to pochopitelně kvůli pohonu všech kol a nepatrně vyšší hmotnosti o něco horší, než u slabší verze. Zjednodušeně řečeno se dá říci, že rozdíl udělá cca 0,5 litru na 100 km. Při klidné jízdě jsme naměřily tyto hodnoty:

Město: 6 – 7 litrů

Kombinovaná: 6 l

Dálničních 130 km/h: 5,9 l

Okresky: 5 – 5,4 l

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Nový Superb Combi to nemá lehké. Jeho předchůdce se stal mimořádně populárním vozem, takže je laťka vysoko. Třetí generace je ve většině ohledů o trochu horší, ale stále jsou tu nějaké oblasti, kde nováčka předčí – intuitivnost ovládání, kvalita některých materiálů a cenovka. Čtvrtá generace ovšem boduje modernějším designem exteriéru a interiéru, vyspělejším podvozkem, lepším odhlučněním, komfortnějšími sedadly s masáží a také větší praktičností.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pojďme ovšem k otázce z úvodu – vyplatí se připlatit si 130 tisíc za silnější diesel s pohonem 4x4 a o půl litru vyšší spotřebou? V případě, že několikrát v zimě potkáte sníh nebo máte zkrátka vyšší nároky na dynamiku, tak rozhodně ano. Rozdíl ve zrychlení a pružnosti je znát Pokud jste ovšem spíše klidný řidič, který potká sníh dvakrát ročně a záleží mu spíš na co nejnižší spotřebě, sáhněte po slabší 110 kW verzi. Obojí má nějaké plusy i minusy, takže je to plichta. Pokud by byl příplatek za silnější verzi s pohonem všech kol poloviční, odvezl by si v tomto souboji výhru. Škoda Superb IV 2,0 TDI 142 kW 4x4 L&K si odváží - 8,5/10 bodů.

Škoda Superb Combi IV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Moderní a nadčasový design

Na první pohled krásný interiér

Fantastická sedadla

Masážní funkce

Pozice za volantem

Jízdní vlastnosti

Prostornost

Odkládací prostory

Infotainment

Bohatá výbava

Fantastická LED Matrix světla

18 Palcové disky poskytují ideální komfort

Minusy

Volič automatické převodovky

Místy lacinější materiály uvnitř (pod bočními okny, tvrdý středový tunel)

Proti předchozí generaci složitější ovládání